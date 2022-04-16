Как народ может поглупеть, и очень даже быстро

А почему, собственно, среди иноагентов так много журналистов и публицистов?

Почему так много журналистов среди тех, кто подвергается общественному порицанию?

Почему из самой уважаемой профессии в 90-е журналистика скатилась в самый низ в рейтинге престижности профессий, не говорю даже о чекистах и полицейских, установщик натяжных потолков или водитель "Газели" куда более уважаем в обществе, чем тот, кто еще вчера выглядел едва ли не властителем дум?

Или, может быть, кто-то полагает, что это естественный прроцесс, и все журналисты - продажны, честолюбивы и не имеют ни знаний, ни твердых принципов?

Так ведь нет, журналисты как были разными десять или двадцать лет назад, так и сегодня разные. Как разные бывают и прокуроры, и установщики потолков.

Нет же, в обществе целенаправолено ведется линия по дискредитации журналистики.

При это власть продолжает в ней нуждаться - кто же еще доведет ее косноязычные "мысли из головы" до широкой публики - цель и смысл пропаганды до власти доходит хорошо. На пропаганду выделяются средства, для нее расчищается пространство от всякой "неформатной" журналистики.

Но власть воспринимает журналистику именно как пропаганду - не случайно из всего многообразия жанров в СМИ и блогах, выполняющих пропагандистские функции, преобладают интервью и репортаж. А фельетон, очерк, проблемная статья практически исчезли из оборота.

Исчезла "журналистика мнения", собственно публицистика - даже в жанре интервью журналист воспринимается только как "подставка под микрофон", задающая удобные вопросы "говорящей голове" с обязательным "спасибо за интервью" в конце. А можно еще "разрешите поцеловать... ручку, только ручку"...

Ну какой там Дудь? Он перебивает, пытается изобразить свое мнение... В общем, непрофессионален. Поцелуи не удаются у него.

Кстати, аудиторию уже выдрессировали, и она "журналистику мнения" уже толком и не воспринимает: "Ты кто такой?"

Напомню, что журналист всегда в демократическом государстве является кадровым резервом власти, в первую очередь представительной, но и любой другой. Более того, политик, не умеющий выразить своего мнения на письме, скорее всего окажется профнепригоден.

Классика - наша страна, согласно Конституции РФ, началась с большевиков. Основатель государства и первый его руководитель писал в анкетах: "литератор", что в современном значении - журналист, поскольку "журналистом" в то время называли исключительно писавшего для журналов, а для газет были "газетчики".

Так ведь и всё ЦК партии большевиков было редакцией газеты "Правда". Троцкий был блестящим публицистом, Сталин написал томов лишь чуть меньше, чем Ленин. Киров, Зиновьев, Бухарин...

Так ведь и в остальном мире - Черчилль лауреат Нобелевской премии, самый плодовитый публицист 20 века. Муссолини блестящий публицист. Мао великий литератор...

В более поздние времена шанс избраться на публичный пост, создать движение или партию - - это была прерогатива людей публичных, если не профессионализирующихся в журналистике, то известных в обществе своей публицистической деятельностью.

90-е в России - это не только развал промышленности и торжество мафии, но и расцвет свободной журналистики, причем политической. Рядом с Ельциным - Гайдар, Полторанин, Попов, занимающие высшие государственные посты. Парламент возглавляет бывший главред "Комсомолки" и "Правды" Селезнев - от оппозиции.

И очень быстро все меняется в 2000-м году.

Лидером общественного мнения и кадровым резервом власти становится ФСБ. Ну некая категория граждан под общим названием "силовики".

Народ перестают в чем-либо убеждать, до него "доводят". Письменная речь теряет актуальность - приказ и распоряжение легко воспринимаются в устной форме. Первыми жертвами "новой политической культуры" становятся именно пишущие журналисты - власти они больше вообще не нужны. Ей востребуются только "райтеры" и особенно "рерайтеры". Авторский стиль вообще переходит в категорию китайской грамоты - становится все меньше тех, кто вообще способен это оценивать. Нация глупеет.

Журналистика, которая хоть как-то используется властью, переходит в телевизионный формат - телевизор легко контролируется, и все востребованные властью журналисты - "говоруны". Многие из них вовсе не умеют писать, да им это и не нужно.

Понятно, что небольшой пул "вечерних пиздоболов" не является объектом народных симпатий, и категорически не способен приобрести какую-то политическую субъектность. Кого-то даже рекрутируют во власть, но исключительно как гарнир к "Единой России", для "оживляжа" - реальные кандидаты от власти не обладают навыками не только письменной, но и членораздельной устной речи.

Никогда никакой журналист больше не сможет выступить конкурентом для "партии власти". Собственно, в этом и заключается сверхзадача ликвидации журналистики как значимого явления в обществе. Даже если Соловьев или Скабеева вдруг "отвяжутся" и решат начать собственную политическую карьеру, у них просто ничего не получится. Максимум как Невзоров, несколькими резкими заявлениями обеспечат себе комфортную эмиграцию и сохранение личных средств "там".

Никаких наших Альбертов Горов или Борисов Джонсонов (любимый журналист Тэтчер) у нас случиться не может. Даже лауреат Нобелевской премии Муратов повторить карьеру Черчилля шансов не имеет. Про оппозицию даже не говорю. Соседняя шконка с Навальным - это пик карьеры.

Чем мы за это платим? Тем, что дичаем, тем, что примитивны. Тем, что третья сигнальная система (письменная речь) формируется у всех, кроме нас. На Филиппинах формируется, а у нас - деградирует, и ни Чехов, ни Горький в гробах даже не ворочаются уже, затихли...

ДБ - это про нас.