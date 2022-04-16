Кто обидит Райкина - три дня не проживет

Пишет Дарья Митина в своем ЖЖ: "Сначала ректор Полянкин уволил Константина Райкина из Школы Константина Райкина. Общественность решила, что кровавый режим щемит творца за недостаток патриотизма. Через два дня кровавый режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве. Общественность пока притихла и не знает, как комментировать".

Антинародная артистка и Константин Райкин, который лишен звания Константина Райкина

Хотя прямо под Дарьей комментарий: "Всё по Салтыкову-Щедрину — если начал проявлять патриотизм, значит, ворует. Полянкин проявил патриотизм, уволив Райкина и это заметили :))"

Так теперь же самое интересное! Вернут Райкина взад или оставят все как есть?