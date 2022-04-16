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Московский листок

"Москва" утонула

Опубликовано 16.04.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

флот корабль
"Москва" утонула

На ТВ Скабеева так громко зарычала, что даже те, кто ТВ не смотрит, включая меня, против своей воли узнали о затонувшем флагмане Черноморского флота крейсере "Москва". Будучи человеком очень далёким от военного дела, возможно, я задам какие-то совсем уж несуразные вопросы, но природное любопытство всё же заставляет меня это сделать.

 

Конечно, в истории всякое бывало. В Крымскую войну знаменитые адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин вынуждены были затопить флот в Севастопольской бухте, потому что парусные военные корабли царской России против британских пароходов годились лишь в качестве препятствия на морском дне. В Японскую войну, начавшуюся с затопления "Варяга" с "Корейцем", русский флот адмирала Рожественского оказался уже на дне Цусимы, так как противник обладал большей морской мощью.

 

Но у Украины во времена настоящей спецоперации флота вообще нет. Как в операции могучего Черноморского флота РФ против несуществующего украинского флота можно было потерять собственный флагман? Корабль, напичканный количеством вооружения, сопоставимым с боевым оснащением небольшого государства? Как мог утонуть современный крейсер стоимостью почти в миллиард долларов от возгорания и шторма или даже попадания ракеты?

 

В официальных заявлениях Минобороны РФ сначала сообщалось, что из-за детонации боеприпаса "Москва" получила многочисленные повреждения, но всё ещё "сохраняет плавучесть и борется за живучесть", а потом всё-таки затонула при буксировке "в условиях штормового волнения". А ведь в 2020 году ракетный крейсер "Москва" получил христианскую реликвию – частицу Креста Господня. СМИ тогда писали: "Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге". Предполагалось, видимо, что он станет оберегом для флагмана Черноморского флота.

 

Но этот флагман затонул, когда и войны-то нет, и противостоящего флота нет. Крест Господень не помог. Отвернулся что-то Господь. Ладно, хоть экипаж в 500 человек, говорят, спасли.



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