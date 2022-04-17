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Московский листок

Переговоры с Киевом - всё

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Переговоры с Киевом - всё

Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский: "...я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", — приводит его слова издание "Страна.ua".

***

Как-то с первого дня переговоров было ясно, что все это несерьезно: Мединский как глава делегации, Арахамия в кепочке...

Ну и каждый день сопротивления придает Зеленскому уверенности. А позор "Москвы" - это вообще подарок для ВСУ. Страна, вообще не имеющая флота, топит флагман ЧФ РФ. Как не приободриться?

Есть ощущение, что получив твердые поставки вооружения с запада, Киев приобрел уверенность, и, видимо, ответом на окончание осады Мариуполя станет объявление Украиной войны России. И тут какие уж переговоры...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Бяша (баран) оказывается очень смелый паренек!
Поддержим многострадальную Украину! написал 17.04.2022 01:35
А не смог бы Бяша вывесить у себя пакостную карикатуру на Ботоксную крысу или очко жим-жим?
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