Переговоры с Киевом - всё

Киев откажется от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский: "...я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", — приводит его слова издание "Страна.ua".

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Как-то с первого дня переговоров было ясно, что все это несерьезно: Мединский как глава делегации, Арахамия в кепочке...

Ну и каждый день сопротивления придает Зеленскому уверенности. А позор "Москвы" - это вообще подарок для ВСУ. Страна, вообще не имеющая флота, топит флагман ЧФ РФ. Как не приободриться?

Есть ощущение, что получив твердые поставки вооружения с запада, Киев приобрел уверенность, и, видимо, ответом на окончание осады Мариуполя станет объявление Украиной войны России. И тут какие уж переговоры...

А.Б.