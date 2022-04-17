Сторонники спецоперации, футбольные фанаты и предстоящий game over

Стойкие сторонники «спецоперации», которых на самом деле никаких не 80%, а сильно меньше тридцати, очень напоминают футбольных фанатов во время просмотра принципиального матча.

За «спецоперацией» наблюдают, как за футболом, болея за своих, но, конечно, только у экранов. Сейчас, понимая, что матч может быть проигран «болеющая» публика абсолютно также переживает и злится, эмоции одних и других очень похожи.

Нет, сомнения, что эта группа «болельщиков» радовалась бы ядерному удару по Киеву, как забитому голу. Потопление «Москвы» в их восприятии было с нарушением правил, потому что возможно стреляли из Румынии и наводились по спутникам господина Илона Маска.

Это как пропущенный гол. Новый генерал, как новый тренер, который должен поправить ситуацию, изменить игру, выпустить нужных запасных. Телевизионная война не воспринимается, как что-то страшное, но погрузившись в неё в качестве болельщиков люди втягиваются и перестают видеть мир.

Весь мир и смысл жизни у них сегодня в «спецоперации», так же, как у болельщиков в игре. Победа или поражение своей команды могут сделать их счастливыми или несчастными. Вопросом, а зачем, вообще, нужна была эта спецоперация тут уже не задаются. Здесь только эмоции и крики «давай бей». Состояние довольно опасное для здоровья.

Единственное, что может воздействовать на этих «болельщиков», так это слом их собственной жизни, которого у многих пока не произошло и которое было бы удивлением, в стиле «а нас за что». Попробуйте этим «фанатам» объявить мобилизацию и тут же выяснится, что воевать должны не они, а специально обученные люди. Это будет такой убедительный game over.