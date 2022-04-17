Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 0

москва театр
Режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве

Кто такой Полянкин? Вы слыхали про Полянкина?

А это тот мужик, который уволил Константина Райкина с должности Константина Райкина. То есть из Школы Константина Райкина.

Пишет Дарья Митина в своем ЖЖ: "Сначала ректор Полянкин уволил Константина Райкина из Школы Константина Райкина. Общественность решила, что кровавый режим щемит творца за недостаток патриотизма. Через два дня кровавый режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве. Общественность пока притихла и не знает, как комментировать".

Хотя прямо под Дарьей комментарий: "Всё по Салтыкову-Щедрину — если начал проявлять патриотизм, значит, ворует. Полянкин проявил патриотизм, уволив Райкина и это заметили :))"

Так теперь же самое интересное! Вернут Райкина взад или оставят все как есть?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полный Делягин N37
Полный Делягин N37
16.04.2022
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
12.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ты не просто верблюд, а верблюд со справкой (0)
У Европы кончаются санкции. А если война? (1)
Караулов тоже говорит, что будет война, причем ядерная (2)
Полиция Нижнего схватила девушку, занимавшуюся антивоенной пропагандой (0)
Режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве (0)
Сторонники спецоперации, футбольные фанаты и предстоящий game over (2)
Переговоры с Киевом - всё (9)
"Москва" утонула (15)
Кто обидит Райкина - три дня не проживет (4)
Как народ может поглупеть, и очень даже быстро (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: От кровавых преступлений в составе банды до предательства Родины дистанция небольшая
Дарья Митина Дарья Митина: Магия цвета
Дарья Митина Дарья Митина: Ну вот так уже гораздо лучше
Дарья Митина Дарья Митина: Скоротали вечерок с Петром Иванычем
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Сторонники спецоперации, футбольные фанаты и предстоящий game over
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss