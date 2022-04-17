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Московский листок

Полиция Нижнего схватила девушку, занимавшуюся антивоенной пропагандой

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 0

закон полиция
Полиция Нижнего схватила девушку, занимавшуюся антивоенной пропагандой

Полиция Нижнего Новгорода составила два административных протокола по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) в отношении девушки, которая меняла ценники на листовки в супермаркетах, сообщает «МВД Медиа».

Ей грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Полиция установила, что подложные ценники распространяла 22-летняя студентка четвертого курса ННГУ им. Лобачевского.

То есть если у вас есть лишние 50 тысяч, можете смело заниматься антивоенной пропагандой. В целом, не дорого.

А вот тех, кто клеит на лобовое стекло букву Z, по идее можно привлекать по статье 354 "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". Это гораздо дороже - штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Но пока что полиция Нижнего Новгорода не смогла установить подозреваемых. Видимо, идет розыск. А в Останкино полицейских из Нижнего не пускают.

 А.Б.



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