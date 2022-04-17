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Московский листок

Караулов тоже говорит, что будет война, причем ядерная

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Караулов тоже говорит, что будет война, причем ядерная

Только вчера я написал статью, которую никто не читал, о том, что журналистика - всё, в толпе малограмотных Пушкин - это такой рецепт картошки с грибами. Как журналист Караулов меня и опроверг: в толпе малограмотных можно пользоваться мегафоном.

Как народ может поглупеть, и очень даже быстро 

В роли мегафона - Ютуб, 600 тысяч просмотров за день, 23 тысячи одних комментариев.

Караулов рассказал, что Путин начнет ядерную войну.

Он много, что сказал. Что Сурков действительно сидит, а Громов - бездельник и, похоже, дурак (тут я с Карауловым не согласен). А Путину некуда деваться - начнет...

"Ну сам, типа, Володя, посуди", - обращается Караулов к Зеленскому. Воюете вы хорошо, убедительно. Эксперты российские - дерьмо, генералы дебилы (а тут согласен - А.Б.), но деваться некуда - надо побеждать.

Это известно. "Победа или смерть!" - это про Путина. Ему спустить белгородские и брянские деревни никак нельзя. А еще корабль потопили.

В общем, Володя, сдайся по-хорошему, иначе тебе полный "Ярс" и "Булавой" сверху.

Не может безъядерная держава победить ядерную. Хотя Сомали вот победила, и Афганистан победил. Если подумать, и Иран победил, причем давно.

Ясно, что Караулов в простоте слова не скажет. Вот все сейчас сидят, и думают - стоит ли на следующей неделе сажать картошку, если все равно атомным грибом накроет?

Или это мы так замысловато сдаемся? Мол, можем, конечно, всех накрыть своими чудесными "Ярсами", но не будем. Исключительно по доброте душевной.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ждвш написал 17.04.2022 11:16
Не важно, есть ли у Украины ядерные заряды, или нет - ответки прилетят всяко. И доблестные ВС РФ даже знать об этом не будут, не то что их перехватить.(см. реакцию флагмана ЧФ, который позволил утопить себя, как корыто). Обезьяна с гранатой залупилась на весь остальной мир, а это неправильно. Мир уничтожит обезьяну тоже всяко.
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Re:
Truzadrottttt написал 17.04.2022 11:11
О войне хорошо рассуждать, сидя в подземном бункере. Мы видим, как в Европе после заявлений о превентивном ударе поднимается паника. А что произойдет, когда НАТО озвучит конкретные цели, по которым последует ответный удар? Как поведут себя жители обозначенных населенных пунктов? Они вспомнят слова Путина, что все наши попадут в рай, а враги в ад? Что-то как-то сомнительно.
Предположу, что будет нечто подобное произошедшему 30.10.1938 года в США:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_миров_(радиопостановка)
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