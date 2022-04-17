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Московский листок

У Европы кончаются санкции. А если война?

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 1

война россия
У Европы кончаются санкции. А если война?

Европейский союз разрабатывает новый, шестой пакет санкций против России в связи с боевыми действиями на территории Украины, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bild am Sonntag.

Она уточнила, что новые ограничения могут коснуться банковского сектора.

Также Еврокомиссия собирается разработать систему «умных механизмов», которая предоставит им возможность ввести ряд санкций против импорта российской нефти.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что подобные меры неизбежны, так как «рано или поздно» Европа ввела бы ограничения против российских нефти и газа.

Ну, вообще, я бы не спешил.

После каждого очередного пакета санкций ситуация только ухудшается, а после запрета российских нефти и газа запрещать будет уже нечего. Ну разве что российский водосток - Волга больше не впадает в Каспийское море. Или восточный ветер - больше нечего.

А впереди ядерный удар, на который тоже надо будет ответить каким-то санкциями. Может, приберечь что напоследок?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
6672 написал 17.04.2022 11:10
Не важно, есть ли у Украины ядерные заряды, или нет - ответки прилетят всяко. И доблестные ВС РФ даже знать об этом не будут, не то что их перехватить.(см. реакцию флагмана ЧФ, который позволил утопить себя, как корыто). Обезьяна с гранатой залупилась на весь остальной мир, а это неправильно. Мир уничтожит обезьяну тоже всяко.
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