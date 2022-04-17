Власти России заблокировали русскоязычную службу The Moscow Times после того, как издание опубликовало то, что власти называют ложным сообщением об отказе двенадцати сотрудников ОМОНа принимать участие в войне на Украине.

Ну конечно, сообщение ложное! Речь, судя по всему, идет о случае в Краснодарском крае, когда 24 марта сотрудники ОМОНа якобы отказались отправляться на Украину. На самом деле уже не сотрудники ОМОНа, уже не отказались и вообще не на Украину.

Удивляет другое - раньше такие вещи доказывались в суде. И хоть с трудом, но можно было доказать, что ты не верблюд. Я, например, доказывал что не верблюд поконому мэру Москвы Лужкову, его первому заму Ресину, губернатору Подмосковья Громову.

А сейчас все как-то проще - Генпрокуратура вносит тебя в список верблюдов, и иди в зоопарк. Или Роскомнадзор. Или еще смешней - где-нибудь в Мордовии происходит некий суд, на который не зовут ни тебя, ни свидетелей, а просто, как правило, в день, когда нет судебных заседаний появляется их неизвестного места решение суда - тебя признают экстремистом.

И ты потом даже оспорить это решение не можешь, поскольку нет у тебя на руках ни самого решения, ни материалов обвинения - только и исключительно последствия этого решени.

Но чаще всего даже без лишней мороки - просто анонимный чиновник Генпрокуратуры вносит тебя в некий список, и ты не просто верблюд, а верблюд со справкой.

А.Б.