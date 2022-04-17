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Московский листок

Караулов говорит, что будет война, причем ядерная

Опубликовано 17.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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1 Переговоры с Киевом - всё? https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Караулов тоже говорит, что будет война, причем ядерная https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Дудю вдули, и другим тоже https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Власти России заблокировали русскоязычную службу The Moscow Times https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Санкции продолжатся https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Украинцам не дадут уклониться

7 Полиция Нижнего схватила девушку, занимавшуюся антивоенной пропагандой https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Режим взял и арестовал ректора Полянкина по обвинению в мошенничестве https://forum-msk.org/material/news/1...



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Караулов говорит, что будет война, причем ядерная
Караулов говорит, что будет война, причем ядерная
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Караулов тоже говорит, что будет война, причем ядерная (2)
Полиция Нижнего схватила девушку, занимавшуюся антивоенной пропагандой (0)
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