Почему не как в Крыму?

ЛАДНО, ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

Сейчас так часто вспоминают о необходимости защиты граждан Донбасса то от нацистов, то от националистов, то от нацбатальонов, что давайте вспомним, с чего вся эта «необходимость» началась – как всё на Донбассе происходило в самом начале - в 2014 году, и в связи с чем появились эти националисты и нацбатальоны. Я тогда сопровождал те события статьями чуть ли ни каждый день и мне это вспомнить не трудно.

Но сначала о том, как всё происходило в Крыму. Почему надо начинать с Крыма? Потому, что там всё было исполнено классически и настолько на высоком уровне, что только враг России мог отказаться от повторения крымского сценария и на Донбассе.

По крымскому сценарию, Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым (ещё в составе Украины) В.А. Константинов и депутат Председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым С.В. Аксёнов сначала провели тяжелейшую и кропотливую работу по убеждению депутатов Верховной Совета Крыма – на тот момент законной высшей власти Крыма (!) – в необходимости оказать сопротивление Киеву. Убедили депутатов решиться на опасный (если не смертельный) шаг – заявить об автономии Крыма в условиях, когда Крым был наводнен войсками Украины, работниками СБУ и прокуратуры, открыто прикрывшими преступления убийц-майдаунов.

Поскольку своих сил для защиты явно не хватало, то Константинову и Аксенову надо было договориться с Кремлем о предоставлении в распоряжение высшей власти Крыма «вежливых людей» из России для защиты от бандитов Киева. Защиты как самой высшей власти Крыма, так и избирательных участков для обеспечения проведения референдума. Убедить Кремль тоже было не просто.

И когда «вежливые люди» установили пулеметы вокруг Верховной Рады Крыма, законная, то есть уже ранее избранная народом высшая власть Крыма объявила о своей независимости от незаконной на Украине власти Киева, и немедленно начала работу по защите своего решения народом – по подготовке референдума о восстановлении автономии Крыма в составе Украины.

Подчеркну, первоначально не предполагалось присоединение Крыма к России.

Константинов и Аксенов с товарищами были не дураки - на референдуме предполагалось вернуться к бывшей, но давно похеренной Киевом Конституции Автономного Крыма. Таким образом, если бы народ Крыма за это проголосовал, то сразу же возникла бы и законодательная основа для изменения всех законов и для ограждения этими законами автономии Крыма от власти киевских фашистов.

Ещё раз: начиналось все с этой автономии, которая всех власть имущих устраивала и в Крыму, и в Кремле. Почему?

Для депутатов Верховной Рады Крыма (бизнесменов) залазить под фашистскую власть Кремля было совершенно излишне, и для официальных мотивов Кремля - для защиты его интересов на полуострове, для защиты базы ЧФ - реальной автономии Крыма в составе Украины было вполне достаточно, а сориться с Западом из-за Крыма, Кремлю было совершенно ни к чему.

Ещё раз – вначале ни власти Крыма, ни Кремль присоединения Крыма к России НЕ ХОТЕЛИ!

И дежурный артист в роли Путина категорически отказывался от уже вошедших на полуостров российских войск, доказывая западным журналистам, что он не знает, кто это такие, откуда взялись и что в Крыму делают? А то, что они в форме и с оружием как бы российской армии, так это потому, что форму и оружие с военной техникой без проблем можно купить в России в магазинах Военторга.

Почему путин прикидывался дурачком? Потому, что в Кремле боялись, что ничего не получится и придётся отвечать за развязывание агрессивной войны по статье 353 Уголовного кодекса России, а потом в Гааге.

Но вскоре выяснилось, что этот план с автономией Крыма в составе Украины «не вытанцовывается» - для народных масс Крыма «автономия» ничего не значила – это пустое слово. Для масс понятны вещи попроще: «безопасность от майданутой сволочи, как в России», «пенсии, как в России», «оклады, как в России». Это да, массам это понятно.

Таким образом, референдум об автономии мог быть провален по причине того, что крымчане предпочли бы не ссориться с Киевом, раз уж они остаются в составе Украины.

И вот когда это выяснилось, то Верховная Рада Крыма и Кремль вынуждены были уступить народу - пойти на попятную и заменить старый вопрос референдума на два новых вопроса - о полной независимости Крыма от Украины и приобретения статуса совершенно суверенного государства типа Приднестровья, или о присоединении Крыма к России. Что, повторю, было не нужно ни Верховной Раде Крыма, ни официальной позиции Кремля. Но народ хотел присоединиться к России и ни о чём ином и слушать не желал, а маховик референдума и сопротивления фашистам Киева был уже запущен, и остановить этот маховик ни Кремль, ни власти Крыма уже не могли.

Итак, что было главным и приведшим к бескровной победе в Крыму?

Все события в Крыму проходили под контролем и от имени высшей ЗАКОННОЙ власти Крыма, то есть представительной власти, избранной на свободных выборах. И «вежливые люди» были не войсками иностранного государства, незаконно находящимися на территории Крыма, а войсками союзника, приглашенного ЗАКОННОЙ высшей властью, или, если хотите, иностранными наемниками этой власти, но, опять-таки, нанятыми на службу ЗАКОННОЙ высшей властью Крыма. То есть имели те же основания действовать, как и обычная милиция Крыма.

Нынешние дебилы, которых пугают своей непонятностью даже тексты из детских журналов, не придают значение вот этому моменту – типа «кому там нужны какие-то законы и законность тех, кто у власти?». Но на самом деле сами посудите – вот лично вам предлагают взять оружие и защитить некую власть. Но вам угрожает вариант, что эта защита с вашим участием может и не получиться, в результате вас объявят не героем, а преступником.

Так вам будет важно или не важно, кто вам предлагает заняться этим, смертельно опасным делом? Привычный вам законный орган власти, которому подчиняются и милиция, и все вокруг, или какой-то мудак с тёмным прошлым, объявивший себя на каком-то митинге «паном Грицианом-Таврическим», а заодно и правительством для всего народа этой территории? Российский солдат, вставший на защиту референдума, с чьего согласия или по чьей просьбе это сделал? Законной в этом районе власти или по соглашению с мудаком, объявившим себя высшей властью на каком-то митинге? Кем этот солдат станет – героем, оказавшим помощь собратьям, или пособником бандитов?

Итак, еще раз повторю в общем виде план, реализованный в Крыму:

- убеждением, уговорами (подкупом, угрозой) заставить членов имеющегося законного законодательного (представительного) органа власти выполнить требования народа;

- обеспечить этот орган вооруженной силой, способной противостоять фашистам киевской хунты;

- авторитетом законной власти и активистами населения психически надавить на исполнительные органы власти киевской хунты и украинских военнослужащих в этих областях и заставить их перейти на сторону местной законной власти или разоружиться;

- максимально удержаться от применения кровавого насилия;

- провести референдум, на котором принять либо конституцию, устанавливающую статус государства, либо решение о присоединении к иному государству и согласии с его конституцией.

Очень точный план, и в Крыму было отличное его исполнение! Информированные люди уверяли, что это план Владимира Константинова.

В начале событий на Донбассе, я чуть ли не раз в неделю писал о необходимости повторения этого плана на Донбассе, другие тоже писали, гонцов на Донбасс посылали, да и на кой чёрт наши писания были нужны, если пример Крыма у всех стоял на виду?!

Вот он – план революции, план защиты русских людей на Донбассе – берите и осуществляйте!

И ведь ничего из этого плана в Донбассе не было воспроизведено! НИЧЕГО! Но почему??

Ведь там областные советы, как и в Крыму, состояли из таких же депутатов-регионалов (противников Киева) и членов компартии Украины. И ведь эти областные советы предпринимали действия в нужном направлении (сами пробовали заявить референдум). Почему паны-атаманы будущих ДНР и ЛНР, сплошь марионетки Кремля, не встали под защиту областных советов, а РАЗОГНАЛИ эту ЗАКОННУЮ власть Донбасса, благожелательно к России относившуюся? Это вопрос?

Операция «вежливых людей» в Крыму была практически бескровной. (По одному убитому с обеих сторон, да еще и убитых одним и тем же неизвестным снайпером. При ликвидации 22 тысячной группировки – это бескровно). А эта бескровность при таком обилии оружия в Крыму говорит об одном – со стороны Кремля был и всеми «вежливыми людьми» жестко выполнялся приказ: либо вообще не стрелять ни в каких случаях (так с оружием и на штатном транспорте выпустили из Крыма находившиеся там на учениях подразделения 25-бригады, дали всей транспортной авиации улететь в Полтаву), либо стрелять только в ответ на огонь.

Но там был и еще момент, чрезвычайно важный, - это то, что украинские войска в Крыму не хотели стрелять, сами не хотели начинать братоубийственную войну ради кучки уродов в Киеве. А ведь, как потом признался Турчинов, на тот момент «и.о. Президента Украины и Верховного главнокомандующего», он несколько раз отдавал войскам в Крыму приказ открыть огонь.

А на Донбассе все было наоборот – там начали стрелять немедленно и первыми.

И без повода!

И даже не местные энтузиасты, а представители России!

Почему?

Главное – пролить море крови!

Разрекламированный герой трагедии Донбасса, полковник спецслужб России И.И. Гиркин (Стрелков), позывной «Стрелок», удрав из Донбасса, дал интервью А. Проханову, в котором рассказал подробности тех событий, само собой, в своей трактовке.

Стрелок так сообщает о себе: «Поэтому я собрал (в Крыму) неразъехавшихся бойцов роты, набрал добровольцев. Собралось 52 человека. На Славянск вышли совершенно случайно. Нам нужен был средний город. 52 человека — это сила в более-менее небольшом населённом пункте. И мне сказали, что в Славянске наиболее сильный местный актив. Этот вариант мы оценили, как оптимальный».

Ненависть малороссов на Украине и великороссов (да и иных национальностей) в России к фашистам Киева была столь велика, что нет никаких сомнений в том, что Стрелков смог набрать 52 добровольца. Внешне на этом этапе Стрелков очень похож на Че Гевару. Но только внешне. Че Гевара «хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Боливии крестьянам отдать», а Стрелков «хату покинул, пошел воевать…». А за что? Стрелков об этом наивно рассказывает: «Честно говоря, я не собирался ни в коей мере не то что заниматься политикой, но даже светиться. … И я не нашёл никого, кого можно было бы двигать в качестве политического лидера». Человек приехал, как на открытие охоты, – просто поубивать. А зачем? – он не думал.

К примеру, на второй день после захвата Славянска, Стрелков покорно согласился с приказом своего московского начальника говорить журналистам, что он воюет за федерализацию Украины, за немедленные выборы губернаторов и за то, чтобы Киев не имел права брать внешние займы без согласия двух третей уже автономных регионов Украины. Такой был «защитник русского мира»… в пользу Украины.

То есть, в отличие от Че, Стрелок не только сам не имел ни малейших представлений о том, какие политические изменения должны быть произведены в политическом устройстве Донбасса по результатам войны, которую он взялся развязать, но даже не видел никого вокруг себя, кто бы имел такие представления.

Но ведь все это происходило под контролем Кремля! Следовательно, Кремль, посылая на Донбасс Стрелкова, имел какие-то свои цели, которые он не сообщал исполнителям!

Стрелок увеличил силы за счет местных антифашистов: «Когда мы приехали в Славянск, на базе нас встречало человек 150-200. И они участвовали в штурме УВД с нами. В УВД было достаточно много оружия — под сотню автоматов и 100-150 пистолетов. Люди сразу вооружились. Часть, правда, растащили». Итак, было их около двух сотен.

Но то, что эта донбасцев вооружилась, не означало, что все граждане Донбасса собирались убивать таких же украинцев, как и они. И начало собственно народного восстания Донбасса было таким же, как и в Крыму, - толпы граждан Донбасса киевских карателей встречали без оружия, заставляли их без крови повернуть назад и даже перейти на сторону восставших.

https://www.youtube.com/watch?v=M1bvYNjihDs

Да и Стрелок это показывает: «Украинская сторона начала выставлять блокпосты, в наших окрестностях появилась аэромобильная 25-я бригада. Но она не рвалась воевать. Нам удалось разоружить сначала разведвзвод, потом колонну. Это было именно разоружение — под стволами автоматов, под угрозой сожжения техники они не решились вступать в бой и были нами разоружены». (За переход на сторону восставших, хунта в Киеве вообще приняла было решение 25-ю бригаду Вооружённых сил Украины расформировать).

Казалось бы – прекрасно, надо и дальше так действовать! Тем более, что и украинская сторона не спешила применять оружие.

Однако Стрелок недоволен и сетует Проханову: «Поначалу никто воевать не хотел». А что – обязательно надо было воевать и убивать? Оказывается, для Стрелка это было обязательно! Крымское, мирное развитие событий почему-то было не тем, чего хотел Стрелок. Соответственно, не тем, что на Донбассе хотел Кремль.

И Стрелок рассказывает: «Затем «Правый сектор» начал забрасывать к нам диверсионные группы — начались перестрелки».

Нет, не так все просто – не «затем» и не только из-за «Правого сектора» начались перестрелки, а только потому, что и Стрелка, и начальников Стрелка в Донбассе такое мирное развитие событий не устраивало. Стрелок показал: «Первая стычка была с сотрудниками СБУ, которые попытались нас зачистить, но попали на засаду. Даже не совсем на засаду, а на встречное столкновение, к которому они оказались не готовы». У Стрелкова об этом первом «бое» все. Он молчит о том, что этот «бой» был 13 апреля 2004 года - всего на второй день после его прихода в Славянск, - и происходило дело не в городе, и это не было стычкой, потому что по ополченцам Стрелкова никто не стрелял.

Судя по всему, украинские руководители Антитеррористической операции, подведя карательные войска к Славянску, предложили Стрелку переговоры с целью убедить его покинуть Славянск без боя. Для чего командир «Альфы» полковник Кузнецов, полковник СБУ Кукса с сопровождающими их офицерами, оставили позади бронетранспортеры с войсками, созвонились со Стрелковым и выехали на встречу с ополченцами просто на трех легковых автомашинах, но ополченцы, подъехав за городом к месту встречи на своих машинах, вместо переговоров сразу открыли по украинским парламентерам огонь. В результате убили капитана СБУ Биличенко, тяжело ранили Кузнецова, Куксу и сотрудника МВД Селихова. Но стоявшие вдалеке на дороге в ожидании окончания переговоров БТРы 25-й бригады, все еще не имя приказа на открытие огня на поражение, дали очередь вверх, что заставило ополченцев не добить раненных, а удрать, так и не узнав результатов своего огня.

На войне всякое бывает, мог и просто палец на спусковом крючке непроизвольно согнуться, и поскольку гражданскую войну на Украине начала фашистская киевская хунта, то и вина за всех убитых - на ней. И я нисколько не собираюсь винить Стрелкова за этот огонь, как таковой. Дело в другом – в том, как это было воспринято и им, и Кремлем.

Тут надо упомянуть, что и Стрелок, и его начальники, как истинные «профессионалы» спецслужб, были уверены, что разговоры по сети «Билайн» никто подслушать не может. Ну, никто! Болтали по сотовым, даже не пытаясь хотя бы кодировать переговоры. Поэтому СБУ только и осталось, что записывать рапорты Стрелка его начальникам, сделанные по телефону. Меня вот эта открытость военной связи ополченцев настолько удивила, что я сначала решил, что эти переговоры сфабрикованы СБУ. Но Стрелок в интервью Проханову этот свой высокий профессионализм в деле со связью подтверждает, когда рассказывает о том, почему и он открывается публике: поскольку «перехват уже был опубликован».

Так вот, из этих рапортов по телефону 13 апреля следует глубокое удовлетворение и Стрелка, и его начальников от того, что им удалось кого-то убить (Стрелок еще не знал, сколько и кого), - что кровь на Донбассе, наконец-то, пролилась. Мало этого, поскольку истинно православный Стрелок пролил кровь в Вербное воскресенье, то начальник еще и поздравил Стрелка с этим подарком к празднику. Вместе радостно засмеялись. И не было в их разговоре ни малейшей досады или сожаления, повторю, у Стрелка и его начальников было чувство глубокого удовлетворения от получения нужного результата.

Ну, а дальше началась длинная череда публичных рапортов Стрелка Кремлю не об обороне Славянска, который два месяца никто не штурмовал, а о действиях разведывательно-диверсионных групп Стрелка по убийству «укропов», и о результатах огня прячущейся в кварталах Славянска «Ноны» 120-мм авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установки. Стрелок фактически работал на СМИ. Каждое утро следовали бодрые сообщения прессе, скольких «укропов» за ночь бойцы Стрелка убили точно, и скольких предположительно.

И пошло-поехало. И местные украинские власти всех областей Украины (а эти власти-то были законными!), ввиду ненадёжности ВСУ, начали создавать из добровольцев национальные батальоны.

И отношение остальных украинцев к донбасцам стало меняться - вскоре именно 25-я бригада жестко и бескомпромиссно в окружении защищала Донецкий аэропорт, обеспечивая обстрел Донецка украинской артиллерией. А Стрелок в интервью Проханову, сообщая о критическом положении Славянска, уже сетует: «Когда они выбили нас из Дебальцево, и просто усиленная колонна 25-й бригады украинской пошла на Шахтёрск, вошла в город…». То есть, если до прихода Стрелка на Донбасс в ВСУ 25-я аэромобильная бригада была настолько прорусская, что Киев хотел ее расформировать из-за нежелания ее военнослужащих убивать русских на Донбассе, то теперь Кремль, с помощью Стрелка, выковал из бригады жестких бойцов, от которых Стрелок теперь уже вынужден был удирать.

А вдумайтесь - что должно было произойти с бригадой войск любой страны, если военнослужащих этой бригады каждую ночь убивать из-за угла в качестве развлечения и для утреннего рапорта прессе?

Ну и напомню, что спустя 20 дней после прихода Стрелка в Славянск и начал убийства «укропов», в Одессе разогнулась пружина – были зверски убиты в Доме профсоюзов оппозиционные киевской хунте одесситы.

Ладно.

Итоги деятельности героев по защите русского мира на Украине

Глупцы все равно не поймут, о чем я написал, умным и так достаточно, но я, все же, скажу отдельно – ополченцы, воюющие за права русских на Украине, исполняя моральный долг, являются истинными героями и достойны высочайшего уважения, но речь сейчас не о них. Да и кто их прославляет – их, и до сих пор воюющих, и тех, чьи тела уже гниют в земле Донбасса? Кремль предлагает всем славить удравшего из Донбасса Стрелка. Ерой!

Стрелок в данном случае не более чем источник информации, а сам он пешка, дефекты умственного развития которой начальство вычислило и использовало эту пешку втемную. Вот полученное мною письмо, в котором оценивается роль Стрелка и Кремля тем русским, которых Кремль, якобы, хотел на Украине защитить.

«Для брызжущих пеной поЦреотов постараюсь все объяснить еще раз. Медленно.

Итак, итоги защиты Стрелком Славянска от фашистов: из 120 тыс. населения на момент выхода Стрелкова в Донецк 70 тыс. беженцы. Более 700 человек мирного населения убиты, около 1500 получили ранения разной степени тяжести. Коммуникации города разрушены, четверть домов стоит без окон. Город контролирует Хунта, наш герой в Москве. У Хунты появился Железный повод вопить про агрессию России и начать милитаризацию страны, итоги которой мы видим сегодня... А ведь до этого, сколько Каломойский не напрягался, и подставы с убийствами эсбушников, и Одесса, и прочее, а народ все равно воевать не хотел. А тут началось!

По поводу Верховного ВВП, о котором с таким придыханием говорит Стрелков, и брызжут соплями поцреоты (которых я лично считаю разновидностью майдаунов, только из противоположного лагеря), и на тему помощи ВВП Новороссии, спасения русского мира и т.д. Да, действительно ВВП помогает - из России идет помощь (правда колонны танков и омский спецназ существуют только в головах наших пропагандонов), которой хватает ополченцам, чтобы не загнуться и продолжать такую себе полупартизанскую войну (причем то немногое, что имеют, ополченцы используют на все 100% - тут, безусловно, молодцы) НО!!! При таких раскладах, ни о какой окончательной победе над хунтой речи идти не может!!! А все эти моменты с аэропортами, котлами и т.д. как раз и говорят о катастрофической нехватке реальных сил ополченцев. Которых еще и одергивают из Кремля, если те добиваются уж очень громких успехов.

А теперь главный ВОПРОС!!! Силы ополчения насчитывают около 15000 человек на Луганскую и Донецкую область. И КАК В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ДОЛЖНЫ ВЫЖИВАТЬ ОСТАВШИЕСЯ 7 000 000 миллионов ЧЕЛОВЕК (столько проживало в этих областях до начала боевых действий)?! В условиях, когда практически отсутствует какая-либо работа, вода, еда, лекарства, разбомблены электростанции, ведутся постоянные обстрелы... Сколько десятков тысяч одиноких пенсионеров, детей и других людей НЕ ПЕРЕЖИВУТ уже эту зиму! А несколько миллионов беженцев, которым уже некуда возвращаться? ВОТ ТАК ЗАЩИТИЛИ, Б*ДЬ, РУССКИХ от фашистов!!!!!

Поверь, переживаю и очень сильно! Живу в Полтаве, жена и малой 2,5 года, так что все происходящее меня касается напрямую.

Не говорю, что Стрелков виноват во всех грехах. Просто из него начали лепить национального героя, а за любую критику поливать помоями. Статью Мухина перепостили несколько сайтов, так там началось такое бурление г..., что противно. Потому и попытался разъяснить. Короче Стрелков хороший полевой командир в масштабах до 500 человек, и желательно, чтобы воевал на территории какого-то удаленного государства, но в остальном, не касающемся войны, человек довольно ограниченный.

Для войны нужно две стороны. Со стороны Украины это хунта (коломойские, бакаи, вальцманы, и прочая мразь), а со стороны Донбасса такие, как Стрелков, а он, как не крути, гражданин другого государства. Итог: может он и искренний парень, но «добрыми намерениями выстлана дорога в ад».

У нас жить не очень, а с холодами будет еще хуже, экономика валится, дебилы красят заборы в жовтоблакитнэ, общаешься с людьми как с умалишенными (хотя и здравых много). Но!! У нас нет войны! Нет невинно убиенных фашистами и захороненных по посадкам. А все потому, что НАС НЕ СПАСАЛ СТРЕЛКОВ, и такие как он. Никто не стрелял по армии из засад и т.д.

Не начнись война, хунта сожрала бы сама себя за год, максимум, полтора. Ющенко 2004 год - популярность 50%, Ющенко 2010 год - популярность 1,2%. А тут в связи с полным развалом экономики и хаосом во всех сферах жизни (чего только будущая зима стоит) все произошло бы в разы быстрее.

А так славяне с двух сторон убивают друг друга, Донбасс, как промышленный регион, разрушен, жизнь людей в нем невыносима.

ЭТО И ЕСТЬ СПАСЕНИЕ РУССКИХ?!

У меня есть полное видео с которого сделана фотка. На фото НЕ убитые, а избитые люди, представители антимайдана, ехавшие в Крым с майдана киевского. Там никого не убивали, а били!!! Хотя могли и голову проломить кому-то, что, конечно, есть беспредел и преступление по всем законам. Но посмотри на тех зверей-бандер - на тупой башке мотоциклетный шлем, в руках дрын, бита или кусок скамейки, наверняка и ножик у кого-то есть, из огнестрелов – ПМ-резинка. Причем этих поцев было так мало, что их возили автобусами по всей Украине, а когда в Полтаве захватывали обл. администрацию, в Киеве были приостановлены погромы... Некому было!

А что теперь? Бандеровцы вооружены до зубов – автоматы, пулеметы, гранатометы, сейчас начали тяжелую технику давать. Спаянные коллективы, прошедшие реальные боевые действия, вкусившие крови. ГДЕ ЭТО ВСЕ БЫЛО до Славянска??? А нигде!!! В природе не существовало! (Одна шпана была долбанутая.) Все это сделали уже под войну! Да, пахать и сеять они не будут, и хрен знает, что с ними делать!!!

Хунта и так угробила бы без всякой войны все, что можно, но проблемы были бы только в социально-экономической сфере.

А так Донбасс УНИЧТОЖЕН! И никому не нужен! Хунта так держится за войну потому, что:

1) Рубает на этом хорошие бабки,

2) Америка довольна (хозяева)

3) Народ при деле - воюем с Россией, какие уж тут претензии к экономике и социалке.

Россия держится в Донбассе для пиара политического имиджа ВВП. Типа объединитель земель, защитник русских, и дальше по списку.

А как жить простым людям?? Укроп».

И ещё о защите русских людей Донбасса.

Менее, чем за год до начала войны России с Украиной за якобы счастье народа Донбасса, некий публицист Е. Трофимов взял интервью у дежурного артиста в роли Путина, то есть ответы ему готовили кукловоды Кремля. Трофимов задал вопрос: «Владимир Владимирович, недавно я написал статью о причинах убийства генерала российской армии Игоря Сергуна…», - и 12 мая 2021 года Трофимов получил о Сергуне ответ:

«Я знаком с Вашим творчеством, но не хотел бы давать ему оценку. Хочу сказать, что Игорь Дмитриевич действительно сыграл важную роль в недопущении развития нового конфликта на территории России. Под его командованием была создана буферная зона на территории Луганской и Донецкой областей Украины, сегодня защищающая граждан нашей страны.

Мы прекрасно понимаем, что создание «буфера» привело к жертвам со стороны военного и мирного населения Украины, но, если бы не действия Игоря Дмитриевича, сегодня мы бы получили конфликты на юге России – Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв и других регионов, которые должны были стать «зоной напряжённости». Мы обошлись «малой кровью» и остановили проект наших «заокеанских друзей» и их турецких партнёров» https://evgeniytrofimov.blogspot.com/2021/05/blog-post.html.

Если вы поняли, меньше года тому ни о какой заботе о «денацификации Украины» и «защите населения Донбасса» и речи не шло – кукловоды путиных, видите ли, спасали жизнями русского населения Донбасса бедных жителей Ростовской области от ожидаемого нашествия турок. Как видите, это русское населения Донбасса Кремлём предназначено было быть «живым щитом» между агрессорами НАТО и Турции, для защиты Ростовской области с Краснодарским и Ставропольским краями.

Вот и ещё раз задумайтесь над вопросом о том, почему Кремлем на Донбассе не был воплощен крымский сценарий?

И с целью какой «защиты русского мира», Кремль начал войну сегодня?