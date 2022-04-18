Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля

Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

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А что, так можно было?

Действительно, ряд древнейших церквей отмечают Пасху вместе с иудейским Песахом. Что как-то противоречит евангельской истории - Христос был схвачен во время празднования Песаха, осужден, казнен и воскрес на третий день, то есть через неделю. Именно Восресение христово и отмечает вся христианская общественность.

И вдруг патриарх Кирилл, поздравляя инославных с праздником Песах, по сути ставит под сомнение всю библейскую историю. Выходит, можно и так?

А кого тогда распяли и кто воскрес? И во что верят те, кого Кирилл поздравляет?

Или все это давно не важно, кто там кого распял и когда?

А.Б.