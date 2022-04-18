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Московский листок

Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 2

церковь рпц кирилл
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля

Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

***

А что, так можно было?

Действительно, ряд древнейших церквей отмечают Пасху вместе с иудейским Песахом. Что как-то противоречит евангельской истории - Христос был схвачен во время празднования Песаха, осужден, казнен и воскрес на третий день, то есть через неделю. Именно Восресение христово и отмечает вся христианская общественность.

И вдруг патриарх Кирилл, поздравляя инославных с праздником Песах, по сути ставит под сомнение всю библейскую историю. Выходит, можно и так?

А кого тогда распяли и кто воскрес? И во что верят те, кого Кирилл поздравляет?

Или все это давно не важно, кто там кого распял и когда?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Да здравствует многострадальная святая Украина написал 18.04.2022 02:16
Обрезанного грязного патлатого пацанишки Иисусика никогда не было - это эффектно доказано многократными реальными учеными начиная еще с начала 20-го века.
Прототипа этого неработающего оборванца клянчащего милостыню тоже не было.
Ученый мир того времени с его Сенеками, Плутархами, Тацитами и т.д. ни разу не упоминал о неком обрезанце Христе.
Все выдумано кучкой педераZов, мужелоVцев, проходимцев, онанистов-рукоблудов и прочей швалью.
У патриарха Кирилла был наставником церковный архиерей Никодим Ротов - пассивный отъявленный пидараZ и безусловно молодой Кирюха присовывал Никодимке глубоких таинств, ведь от липучего пидoра Ротова отвязаться было невозможно, чтобы не засадить ему по самые помидоры.
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(без названия)
оппортунист Геннадий Андреич написал 18.04.2022 02:05
Если сугубо формально - генерал-полковнику КГБ-ФСБ В.М.Гундяеву абсолютно до лампочки все эти тонкости христианской мифологии. Знай себе тащит службу нелегкую, но прибыльную. Если из руководящей инстанции придет команда, он легко поздравит кого хошь - хоть Люцифера, хоть пресловутых тувинских шаманов-оккультистов.
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