Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля

Пасхальные поздравления патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главам инославных Церквей. В частности, в числе адресатов посланий — Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.
***
А что, так можно было?
Действительно, ряд древнейших церквей отмечают Пасху вместе с иудейским Песахом. Что как-то противоречит евангельской истории - Христос был схвачен во время празднования Песаха, осужден, казнен и воскрес на третий день, то есть через неделю. Именно Восресение христово и отмечает вся христианская общественность.
И вдруг патриарх Кирилл, поздравляя инославных с праздником Песах, по сути ставит под сомнение всю библейскую историю. Выходит, можно и так?
А кого тогда распяли и кто воскрес? И во что верят те, кого Кирилл поздравляет?
Или все это давно не важно, кто там кого распял и когда?
А.Б.
|
|
Да здравствует многострадальная святая Украина написал 18.04.2022 02:16
Прототипа этого неработающего оборванца клянчащего милостыню тоже не было.
Ученый мир того времени с его Сенеками, Плутархами, Тацитами и т.д. ни разу не упоминал о неком обрезанце Христе.
Все выдумано кучкой педераZов, мужелоVцев, проходимцев, онанистов-рукоблудов и прочей швалью.
У патриарха Кирилла был наставником церковный архиерей Никодим Ротов - пассивный отъявленный пидараZ и безусловно молодой Кирюха присовывал Никодимке глубоких таинств, ведь от липучего пидoра Ротова отвязаться было невозможно, чтобы не засадить ему по самые помидоры.
оппортунист Геннадий Андреич написал 18.04.2022 02:05