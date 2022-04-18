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Московский листок

Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 0

культура тупость
Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика

Пародию на «Родину-мать» Евгения Вучетича решили показать москвичам организаторы выставки «Арт Москва» в Гостином дворе.

Организатор - это компания ЭКСПО-парк и ее директор Василий Бычков, в прошлом - директор ЦДХ на Крымском валу.

Последний раз Арт Москва была в 2014 году, в 2022 Бычков реанимировал проект. Похоже, этот раз точно будет последним.

Олег Кулик решил создать собственную интерпретацию знаменитой скульптуры Вучетича «Родина-мать».

Кулик представил героический образ в весьма неприглядном виде. Его «Большая мать» получилась обнаженной, нарочито обрюзгшей дамой, перетянутой веревками. Хотя ж сколько лет прошло...

Сенатор Алексей Пушков, культурный человек, который ходит на Арт-Москву, счел увиденное «мерзостью»: «Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за "Родину-мать", должен получить официальную оценку».

Как-будто родину и мать выбирают, уж какая есть, какой ее увидел художник.

"Еду я на родину, пусть кричат: «Уродина», а она нам нравится..." Это Шевчук. Который в свое время представился Путину - "Юра, музыкант". Тоже, наверно, запретят Юру...

В последний раз официальные оценки работам неформальных художников давались вроде бы еще после "бульдозерной выставки". Официальная оценка Н.С.Хрущева звучала так: "Абстракцисты и пидарасы".

Ну, в общем, ждем торжества "большого стиля" в исполнении очень мелких художников.

А абстракцисты - всё...

 А.Б.



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