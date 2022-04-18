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Московский листок

Зеленский и Путин - кто кого пересидит?

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Зеленский и Путин - кто кого пересидит?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что страна «не может отдать свои территории» России и готова «сражаться за них хоть десять лет».

Как я понимаю, переговоры закончились?

Зеленский готов сражаться хоть 10 лет. Все 10 лет он останется президентом - во время войны выборов не проводят.

Руководить воюющей страной, судя по всему, не лишено некоторой приятности. Сам Зеленский выкладывает съемку из кабинета верховного главнокомандующего. Огромный стол, на котором далеко, дальше длины руки, находится стопочка каких-то папочек. Остальное пусто. Працюет...

Ни тебе карт наступлений и охватов противника, ни писем и отчетов - ничего! Стакана с чаем, и того нет... И что самое удивительное - ни малейшего следа компьютерной техники!

Путин, как известно, интернетом особо не пользуется, получает информацию "из папочек". Сидит в бункере.

А Зеленский тоже в бункере? Тоже все из папочки? Керует... И по молодости лет Путина скорее всего пересидит.

А что об этом думает народ Украины? Народу тоже "хоть 10 лет"?

Кстати, если Путин объявит войну Украине - или она ему, то проблема 2024 года решается автоматически, сама собой.

И мне кажется, что удар по бункеру Зеленского не будет нанесен никогда.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ТАК ЭТО СМОТРЯ ГДЕ СИДЕТЬ!
ДОЙЧЕ ВИТА написал 18.04.2022 11:05
Если в бункере, то наш готов сидеть до гроба-уже натренировался!
Если в Гааге-то его быстро уберут от зловония!
А Зеленскому все по *****-еще время есть и отсидеть,если за что.
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