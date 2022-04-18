ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.

Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.

Ну, теперь не иначе доллар рванет!

Важно, в какую сторону...

А.Б.