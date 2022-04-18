Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 0

сша доллар валюта резервы
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.

Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.

Ну, теперь не иначе доллар рванет!

Важно, в какую сторону...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Германия от газа не откажется
Германия от газа не откажется
18.04.2022
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
12.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Германия от газа не откажется (0)
Королева Елизавета пропустила пасху (0)
Крупнейший оператор связи станет старьевщиком (1)
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам (0)
Зеленский и Путин - кто кого пересидит? (1)
Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика (0)
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля (8)
Почему не как в Крыму? (7)
Караулов говорит, что будет война, причем ядерная (0)
Ты не просто верблюд, а верблюд со справкой (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Антикризисный VIP: предательство либералов или мазохизм с импотенцией?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Российский автопром скорее мёртв, чем жив: олигархи вывозят деньги конвейерами
Дарья Митина Дарья Митина: Мозг свой лучше переплавьте, паскуды
Дарья Митина Дарья Митина: Горжусь знакомством
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Кадыров анонсировал конкретную стадию спецоперации, а Соловьев отчитал моряков за потерю "Москвы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss