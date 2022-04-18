ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам

Банк России возобновил возможность для финорганизаций продавать наличную валюту гражданам.
Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.
Кроме того, ранее в этом месяце регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 процентов на покупку валюты.
Ну, теперь не иначе доллар рванет!
Важно, в какую сторону...
А.Б.
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