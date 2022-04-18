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Московский листок

Крупнейший оператор связи станет старьевщиком

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 1

телефон связь мошшенники
Крупнейший оператор связи станет старьевщиком

Российская компания «Мегафон» планирует начать продажу подержанных и восстановленных смартфонов.

Предполагается, что россияне смогут приобрести гаджеты, уже побывавшие в использовании, на сайте «Мегафона». Еще в конце апреля оператор намерен запустить возможность покупки б/у техники у соотечественников.

Ожидается, что в рамках первого этапа данная услуга по продаже девайсов начнет действовать в Москве и Подмосковье.

«Мегафон» станет осуществлять у себя прием, оценку и выдачу устройств.

Ну а что, новых-то не продают. Наверно, теперь дипломаты и другие выездные граждане будут возить смартфоны чемоданами...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Нищету в Ширнармассы!!!
Мизантроп написал 18.04.2022 10:44
Не, ну а чо? Коммунистично!
Самок женского пола, сильно Б\У, гораздо больше, нежели гнилых и зашкваренных китайфончегов.
БомжФон. Путриотично, однако!!! =)
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