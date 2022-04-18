Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Королева Елизавета пропустила пасху

Опубликовано 18.04.2022 в разделе комментариев 0

британия королева
Королева Елизавета пропустила пасху

Об этом в топах всех российских медиакоцентраторов.

В этом году Елизавета II впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи.

Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения.

21 апреля британской королеве исполнится девяносто шесть лет, и ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю.

Ну, не по этому случаю, так по другому...

Но меня всегда поражало усиленное внимание, которое в России привлекает британская королевская семья. Все наизусть помнять принцев и принцесс, их детей и даже собачек.

Вот королева не пошла в церковь. Событие! И ведь никто даже не переспросит, какая королева? В одной Европе королев с десяток...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Удовлетворены ли вы итогами проведения "спецоперации" на Украине?:
Результаты
Интернет-ТВ
Германия от газа не откажется
Германия от газа не откажется
18.04.2022
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
Самая непостижимая тайна советской цивилизации
12.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Германия от газа не откажется (0)
Королева Елизавета пропустила пасху (0)
Крупнейший оператор связи станет старьевщиком (1)
ЦБ возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам (0)
Зеленский и Путин - кто кого пересидит? (1)
Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика (0)
Патриарх Кирилл поздравил глав христианских церквей, отмечающих Пасху 17 апреля (8)
Почему не как в Крыму? (7)
Караулов говорит, что будет война, причем ядерная (0)
Ты не просто верблюд, а верблюд со справкой (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Антикризисный VIP: предательство либералов или мазохизм с импотенцией?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Российский автопром скорее мёртв, чем жив: олигархи вывозят деньги конвейерами
Дарья Митина Дарья Митина: Мозг свой лучше переплавьте, паскуды
Дарья Митина Дарья Митина: Горжусь знакомством
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Кадыров анонсировал конкретную стадию спецоперации, а Соловьев отчитал моряков за потерю "Москвы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss