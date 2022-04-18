Королева Елизавета пропустила пасху

Об этом в топах всех российских медиакоцентраторов.

В этом году Елизавета II впервые за много лет не присутствовала на пасхальном богослужении, которое давно стало обязательным для всех членов королевской семьи.

Это вызвало еще большие слухи об ухудшении ее здоровья, которое и без того в последнее время внушало опасения.

21 апреля британской королеве исполнится девяносто шесть лет, и ее родственники пока не анонсировали каких-то торжеств по этому случаю.

Ну, не по этому случаю, так по другому...

Но меня всегда поражало усиленное внимание, которое в России привлекает британская королевская семья. Все наизусть помнять принцев и принцесс, их детей и даже собачек.

Вот королева не пошла в церковь. Событие! И ведь никто даже не переспросит, какая королева? В одной Европе королев с десяток...

А.Б.