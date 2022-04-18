Германия от газа не откажется

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/

Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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