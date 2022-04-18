Германия от газа не откажется

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь:
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 5469 4009 0716 4961
Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/
Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
Не забывайте VPN!
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