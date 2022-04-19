О мелкобуржуазном пацифизме

Иная крайность возникла на горизонте российских левых сил. Сначала одна и внутренняя заматерела, и когда «левые» превратились в историческую реакцию. Мол, даешь буквально прежний Советский Союз. Но стараниями автора этих строк в том числе, модернизированный Советский Союз с реальным хозрасчетом и фабзавкомом стал пробиваться наружу.

Ан нет, вторая и внешняя напасть нарисовалась в связи с украинскими событиями, и в виде мелкобуржуазного пацифизма. Мол, негоже поддерживать империалистическую агрессию Кремля.

Но, к примеру, огромное число национально-освободительных движений начиналось с помощи дохлому отечественному капиталу; но затем брало инициативу в свои руки, и переходило к буржуазной социал-демократии как минимум, а то и к «военному коммунизму» как максимум. Примеров тому полным-полно от Алжира и Египта до Китая и Вьетнама. Кстати, стоит открыть «Научный коммунизм», и об этом пропечатано жирными буквами.

Ну и, какая разница сейчас?!.. Риторический вопрос. Помогая российскому сырьевому капиталу, возомнившему себя пупом земли (надо с чего-то начинать); и выступая против колониального запада (Украина лишь пешка в этой игре) - левые силы и должны вести дело к назревшей социалистической революции. Элементарно.

***

А пока каша в голове у многих. Мол, если милитаристская реальность не нравится – «левый интеллигент» против такой реальности. Ха-ха-ха. Реальность пописает на такого субъекта, и пойдет дальше. Оная первична, хотелки вторичны. Поздно пить боржоми.

То есть, даже странно, что левые активисты запутались в связи со «спецоперацией». Одни кинулись именно в мелкобуржуазный пацифизм, – к примеру, лидер (уже бывший) новосибирской РКРП Крупенько аж вышел из партии, - а другие кинулись в единороссовский «патриотизм», и тот же Тюлькин с нацболами поддержали пиар-кампанию «за победу». Неверно ни то, ни другое. Нужно не просто за победу – а за СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ победу. И прописное слово меняет дело в принципе. Когда единороссы выдохнутся, только революция и спасет положение.

Если «спецоперация» будет идти и месяц, и два, и три; и Кремль начнет слабеть и паниковать, и о чем подробнее ниже - российские социалисты и должны продолжить деколонизацию, деофшоризацию и денацификацию твердой рукой, но уже на основе СССР. А стоять в стороне в принципе – абсурд.

Еще раз, не надо смотреть на ситуацию статично. Ах, если буржуи дерутся с буржуями, то надо держаться в стороне. Но тогда о политике вообще нечего разговаривать, а лучше овощи выращивать или учиться игре на пианино. А надо смотреть диалектично, - и когда единороссы с бандеровцами выдохнутся, — вот тут-то и момент похерить их скопом. Это называется революционной ситуацией, между прочим, и далее по марксистскому списку; и даже удивительно доказывать, что дважды два четыре.

***

Вот автор посмотрел стрим одного левого канала, и был удивлен. «Непопулярная война», «ошибка Кремля» и подобное. Именно истерия из крайности в крайность. А вот единороссы, в частности, могут положить данные на стол в любой момент, что наступление Киева на Донбасс и Крым, и вплоть до России, было задумано западными «партнерами» годы назад; и вкупе с военными биолабораториями тем более. И что тогда?!... Отрицать это – оказаться в круглых дураках. Поэтому опережающее наступление, – а это защита фактически в виде контрнаступления, – было необходимым.

Проблема абсолютно в другом! Единороссов надо бить не тем, что социалисты саботируют защиту родины (какая чушь). А тем, что они будут бить врага еще лучше! В РАЗЫ ЛУЧШЕ НА БАЗЕ СССР. Отсюда и огромные симпатии народа. Поэтому, Путин и компания, давайте-ка, подвиньтесь из Кремля – и впустите нормальных людей. Куда уж логичнее.

Отсюда два главных вопроса. Первый – почему автор уверен, что Кремль не справится и за месяц, и другой, и вплоть до кульминации кризиса. И второй – почему современная Советская власть сможет даже в короткий срок и врагов победить, и экономику восстановить.

Да ничего особенного, и сплошная марксистская классика. Про военную часть дела уже ясно, что запад шпигует Киев оружием по самое оно. И, весьма похоже, жадность фраера губит, и российские олигархи не дают взрывать мосты с поставкой такового оружия. Но более того, запад имеет огромный козырь и в виде заморозки резервных валют. Он может подождать, когда валюта от продажи углеводородов накопится вновь – и прихлопнуть еще раз, и доводя Россию до ручки уже в этом году. Кстати, профессор Катасонов написал об этом вполне убедительно, и касаемо узкопрофессиональной части https://aurora.network/articles/6-jekonomika/101027-platezhnyy-balans-rossii-ili-chto-delat?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=MailoPost

Но вот что касается политэкономии, то профессор, как бы сказать помягче, упускает кое-что из виду. Если валюту превращать в поставки высокотехнологичного и обрабатывающего оборудования, и читай ссылку еще раз; то властям и олигарху разбираться с безработицей никакого смысла, и по резкому сокращению физического труда. Допустим, один современный станок сокращает пять прежних токарей; те выкидываются на улицу, и становятся плохими покупателями для мелкого бизнеса; и далее по цепочке. Отсюда уйма недовольных властью, и мощное социальное давление. Это что же, скажет любой олигарх, создавать бомбу под задницей собственными руками?!... Нет уж, увольте; и никто из таковых не будет заниматься массовой индустриализацией. А если завалить страну ширпотребом с разорением мелкого и среднего производства; те же яйца, только в профиль. Что отец-рабочий пойдет по миру; что его сын или дочь в таком производстве – да второе еще хуже.

Да, собственно, и все. Базовая суть и в Африке суть. Сила единороссовского режима была именно в резервном отсосе, и когда можно было контролировать импорт с черепашьим развитием собственного производства; но зато без безработицы и социальных конфликтов. А теперь лафа кончилась. Надо или позориться перед всем миром и собственным народом, позволяя грабить себя регулярно; или сам рубль делать резервным, чтобы складировать; или превращать валюту в инвестиционные рубли с хорошим оборудованием. Про первое и третье уже сказано; но ясно, что и на второе кишка тонка, и сказочки «газ за рубли» рухнули. Все экономисты знают, что запад расплачивается своей валютой все равно, лишь с передаточной инстанцией.

Поэтому профессор Катасонов описал смертельную угрозу для Кремля в виде прекращения валютного отсоса достаточно верно… за исключением покупки обрабатывающего оборудования. Коза с баяном управится быстрее, чем сырьевая «элита» с таким высоким уровнем. Кстати, переналаживаться на обмен национальными валютами с другими, уж точно, невозможно в обсуждаемых пределах. Тем более. Отсюда месяц-другой-третий, и кульминация кризиса к концу года.

Тогда как СССР на базе реального хозрасчета исправит ситуацию буквально за день. Во-первых, будь оный сейчас, он бы похерил днепровские мосты за один день, и плевать на всякие олигархические вожделения. Пусть Западная Украина разбирается сама с собой, а нам хотя бы с Восточной управиться. А уж потом, и с созданием коммунистических и социал-демократических партий в Европе против санкций, и с широкой агитацией среди украинских трудящихся за общенародную собственность и Советскую власть, да с пинком под зад бандеровцам, можно и шире работать. А сейчас мосты и прекращение снабжения, плюс советская агитация и пропаганда для срыва киевского призыва – и в первую очередь.

Во-вторых, инвестиционный рубль станет абсолютно реальным, поэтому никакой резервной зависимости. Еще раз для сравнения, врожденный порок сердца единороссовского режима, это когда и закупки насквозь коррупционные; и вся бюджетная система перекорежена в хлам мизерным МРОТ и дебильными налогами; и «наверху» лопаются от жира, а «внизу» сплошная уравниловка. Разумеется, ничего подобного в СССР. Фабзавкомы создадут кооперативы мгновенно и для подрядов, и для фондов социального развития, да и для своих семей; поэтому увольнение части рабочих по техническому перевооружению уйдет в кооперативы безо всякого социального недовольства. Кстати, поднимая профессиональный уровень и в них. И вот что такое настоящая советская демократия.

Конечно, сказано несколько образно про один день, - но то, что СССР справится и с военными, и с экономическими делами в разы лучше и быстрее единороссов, – к бабке не ходи. Защита родины будет обеспечена полностью. И коль путь к этому начался со «спецоперации», что ж поделать. Такова специфика исторического момента.

Но тогда причем тут «левый» пацифизм?!.. Почему «непопулярная война»?!.. С какой стати надо держаться в стороне, позволяя убивать детей и стариков Донбасса; и плодя бандеровщину оптом и в розницу?!.. Абсолютно риторические вопросы! Разумеется, это вреднейшее шараханье из крайности в крайность, и ничто иное.

***

Даже можно привести образ из голливудского фильма, но уже в свою пользу. Вот вкололи ген такому-то герою, и она стал Росомахой, Суперменом, Халком и тому подобное. Простой пример, но доходчивый. Это к тому, что надо не убегать от сильного славянского парня с великодержавным настроем – а наоборот, вколоть ему ген социализма и прогресса. И тогда его не остановить.

А если ген уже вколот в виде зачатков нацизма – что ж, надо вколоть антиген большевизма ударной дозой. Вот именно, кто создаст супергероя помощнее – тот и победит.

Даже, в нынешних условиях, не грех называться патриотом и милитаристом. Но с одним непременным условием: именно социалистическим патриотом и именно советским милитаристом. А вы как хотели – шутки кончились. На носу гигантские изменения, а кое-кто не проснулся до сих пор.

Итого. И «спецоперацию» надо было начинать – и надо доводить ее до социалистического триумфа. Только так и никак иначе. А импотентный, и по сути, буржуазный пацифизм, здесь и рядом не стоял.