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Московский листок

Запад опускает перед Россией "железный занавес"

Опубликовано 19.04.2022 автором Karen DeYoung and Michael Birnbaum в разделе комментариев 0

сша война рф
Запад опускает перед Россией "железный занавес"

Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/04/16/us-nato-isolate-russia/

США и союзники планируют долгосрочную изоляцию России.

Новая стратегия ознаменует возвращение к сдерживанию после многих лет стремления к сотрудничеству и сосуществованию с Москвой.

"Спустя почти два месяца после жестокого нападения Владимира Путина на Украину администрация Байдена и ее европейские союзники начали планировать совсем другой мир, в котором, в качестве основы долгосрочной стратегии, они больше не будут пытаться сосуществовать и сотрудничать с Россией, а будут активно стремиться изолировать и ослабить ее.

В НАТО и Европейском союзе, а также в Государственном департаменте, Пентагоне и союзных министерствах разрабатываются планы, закрепляющие новую политику практически во всех аспектах отношений Запада и Москвы - от обороны и финансов до торговли и международной дипломатии.

Негодование больше всего направлено на самого Путина, который, по словам президента Байдена, «не может оставаться у власти».

Хотя «мы не говорим о смене режима», - заявил высокопоставленный дипломат ЕС, - «трудно представить стабильный сценарий, когда Путин будет действовать так, как он это делает».

Но зарождающаяся новая стратегия выходит далеко за рамки проблемы кремлевского лидера, поскольку планировщики пересматривают основополагающие документы, которые будут обнародованы в ближайшие месяцы."



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