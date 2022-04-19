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Московский листок

Главную улицу Саратова назовут в честь "предтечи Муссолини"

Опубликовано 19.04.2022 автором в разделе комментариев 0

столыпин муссолини шульгин
Главную улицу Саратова назовут в честь "предтечи Муссолини"

Из новостей: в Саратове решили переименовать в честь Петра Столыпина главную пешеходную улицу в центре города — проспект Кирова. Муниципальная комиссия по топонимике единогласно поддержала это предложение.

Это не «историческое название», до революции проспект назывался Немецкой улицей. Это название пытались вернуть в Святые Девяностые, но «не прижилось». История нынешнего поспешного переименования такова: буквально днём ранее во время празднования 160-летнего юбилея Столыпина глава города Михаил Исаев поделился мнением, что необходимо назвать в честь знаменитого земляка какую-нибудь из центральных улиц. Уже через несколько часов преподаватели и студенты Саратовской консерватории, которую возглавляет бывший председатель городской общественной палаты Александр Занорин, направили предложение в мэрию о переименовании проспекта Кирова. Инициатива была в авральном порядке одобрена. При этом одна улица Столыпина в Саратове уже есть.

Могут спросить: но причём же здесь Муссолини? Очень просто: вернейший сторонник и поклонник Петра Аркадьевича, монархист и депутат царских Госдум Василий Витальевич Шульгин, в 1920-е годы так называл своего кумира. Он писал: «Нашёлся Столыпин — предтеча Муссолини...

Столыпин, как мощный волнорез, двуединой системой казней и либеральных реформ разделил мятущуюся стихию на два потока. Правда, за Столыпина стало меньшинство интеллигенции, но уже с этой поддержкой, а главное, черпая свои силы в сознании моральной своей правоты, Столыпин раздавил первую русскую революцию». Ещё он называл его «русским Дуче».

«Предтеча Муссолини» и «русский Дуче» в 1920-е годы звучало очень комплиментарно, высокой похвалой, но с 1945 года, когда «последователь» Столыпина, он же дуче итальянский, повис на итальянской же бензоколонке кверху ножками вместе с плеядой своих ближайших соратников, стало звучать... как-то не очень. И Шульгин, когда в 1960-е годы уже в СССР посещал могилу своего кумира в Киеве и вновь писал о нём, от таких эпитетов благоразумно воздерживался. Но, как говорится, что написано пером, то не вырубишь топором. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь...

И вот в Саратове в самый «подходящий момент», в разгар военных действий на Украине, где Россией объявлена «денацификация», решили назвать главный пешеходный проспект города в честь «предтечи Муссолини», «русского Дуче». Логично, чо! :) Вот закончится СВО на Украине, где тогда проводить денацификацию? А тут можно будет сразу направить российские войска в Саратов... Или проводить денацификацию Саратова пригласят уже Народно-Освободительную Армию Китая? :)

Видимо, российская власть всё ещё не поняла, что если население России и поддерживает её в чём-то, то не за прославление Ильина и Столыпина, Колчака и Маннергейма, Ельцина и Солженицына, а именно за защиту 9 Мая, памяти и знамени Великой Победы 1945 года, за лозунг денацификации. А Маннергеймов и Колчаков значительная часть населения России ненавидит и презирает. К Столыпину скорее равнодушна, но если им начинают пичкать, да ещё при этом стирая старые советские названия — то рано или поздно проникнется такой же лютой ненавистью. И пропишет столыпинцам «столыпинский вагон» или, чего доброго, «столыпинский галстук». Неужели пример киевских властей, которые шли по этому пути 8 лет и пришли к тому, к чему пришли, их так ничему и не научил?



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