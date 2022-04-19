Российские студенты создают угрозу безопасности Чехии

Министр образования Чехии Петр Газдик заявил об "угрозе безопасности", которую якобы создают российские студенты, решившие пройти обучение в республике.

"Мы обучим специалистов, а потом они вернутся и будут помогать Владимиру Путину", — заявил он.

Особое внимание политика привлекли студенты IT-направлений.

Сейчас, по словам Газдика, этой "угрозой", исходящей от российской и белорусской молодежи, занимаются чешские спецслужбы и кризисный штаб. Предполагается, что для этих студентов будет особым образом решен вопрос с "организацией визового процесса".

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У Сталина была та же проблема.

В Военной академии Красной Армии получили высшее военное образование будущие гитлеровские генерал-фельдмаршалы: министр рейхсвера (военный министр) Вернер фон Бломберг, начальник штаба Верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) Вильгельм Кейтель, главнокомандующий сухопутных войск Вальтер фон Браухич, командующие групп армий Эрих фон Манштейн и Вальтер Модель.

Но в НКВД как-то не догадались "особым образом" решить визовый вопрос. Хотя о неизбежной войне с Германией заговорили почти сразу после прихода к власти Гитлера.

А давно ли Чехия стала центром IT-технологий? Да, выпускают неплохие копии "Фольксвагенов", трамваи и троллейбусы, но чтоб кто-то пользовался чешскими компьютерами?..

Я вообще не понимаю, зачем люди, собирающиеся работать в России, получают образование за рубежом?

Если хотят там и остаться - понятно, а вот в России зачем? Может, чем тратить деньгим на образование в Чехии, соответствующему министерству пустить их на улучшение преподавания в отечественных вузах? Вот такой вид импортозамещения был бы понятен и не лишен смысла.

А.Б.