Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс».
Зеленский пообещал, что украинские войска будут сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».
Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино. Есть разрушения, в результате атаки пострадала местная жительница.
Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.
Как бы не чужое для Зеленского...
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Цитата написал 19.04.2022 11:38
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Мы уже рассказывали о различных мнениях, как в экспертной среде Совбеза, так и в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ по поводу целесообразности этого наступления, но тем не менее президент России Владимир Путин принял решение и отдал приказ реализовать существующий план военной операции.
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Еще в воскресенье вечером Путин дал распоряжение уничтожить сопротивление в Мариуполе вместе с мирным населением. Дословно это звучало как "не считаясь с жертвами среди местного населения". Также, Путин прямым текстом санкционировал "карательные операции" по отношению к населению на оккупированных территориях, если население оказывает сопротивление российским войскам. Мы настаиваем на том, что Путин произнес буквально "карательные операции" применительно к местному населению на захваченных территориях в Украине. Свидетелями этого высказывания были как минимум девять человек, среди которых Патрушев, Бортников, Нарышкин, Золотов, Герасимов и другие. Путин повторил уже высказанную им ранее рекомендацию применительно к российским вооруженным силам: во время наступления не жалеть войска, а беречь вооружения.
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В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.
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Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.
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Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день.