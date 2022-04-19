Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине

Опубликовано 19.04.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев зеленский
Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс».

Зеленский пообещал, что украинские войска будут сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино. Есть разрушения, в результате атаки пострадала местная жительница.

Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.

Как бы не чужое для Зеленского...

 



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
От генерала СВР
Цитата написал 19.04.2022 11:38
Война продолжается и анонсированное большое наступление российских войск на востоке Украины началось.
.
Мы уже рассказывали о различных мнениях, как в экспертной среде Совбеза, так и в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ по поводу целесообразности этого наступления, но тем не менее президент России Владимир Путин принял решение и отдал приказ реализовать существующий план военной операции.
.
Еще в воскресенье вечером Путин дал распоряжение уничтожить сопротивление в Мариуполе вместе с мирным населением. Дословно это звучало как "не считаясь с жертвами среди местного населения". Также, Путин прямым текстом санкционировал "карательные операции" по отношению к населению на оккупированных территориях, если население оказывает сопротивление российским войскам. Мы настаиваем на том, что Путин произнес буквально "карательные операции" применительно к местному населению на захваченных территориях в Украине. Свидетелями этого высказывания были как минимум девять человек, среди которых Патрушев, Бортников, Нарышкин, Золотов, Герасимов и другие. Путин повторил уже высказанную им ранее рекомендацию применительно к российским вооруженным силам: во время наступления не жалеть войска, а беречь вооружения.
.
В обсуждаемых планах нанесение ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на территории Украины, планируется уничтожить крупные железнодорожные инфраструктурные объекты, мосты и развязки автомобильных дорог.
.
Также, Путин с Патрушевым и Бортниковым обсудили провокации, которые готовит ФСБ, с жертвами среди мирного населения в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях и в Москве для того, чтобы обосновать ядерный удар по территории Украины в случае неудачи в реализации наступательных действий на фронте.
.
Ну и на фоне этого хотим привести мнение экспертов при Совете безопасности РФ, которые предупреждают, что применение Российской федерацией ядерного оружия положит конец существованию Российского государства в том виде, в котором оно есть на сегодняшний день.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Щи и каша пища наша
Щи и каша пища наша
19.04.2022
Германия пытается переплавить свою историю
Германия пытается переплавить свою историю
19.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Щи и каша пища наша (0)
ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля (0)
Германия пытается переплавить свою историю (1)
Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине (1)
Трудовой кодекс как периодическое издание (0)
Российские студенты создают угрозу безопасности Чехии (4)
Запад опускает перед Россией "железный занавес" (2)
О мелкобуржуазном пацифизме (2)
Главную улицу Саратова назовут в честь "предтечи Муссолини" (3)
Набиуллина: никакого дешёвого кредита и развития, забудьте навсегда! (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Из ваших карманов: обойдетесь без кредитов!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фрустрация автаркии: модернизация может быть лишь комплексной
Дарья Митина Дарья Митина: 55!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Да вы задрали
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как самому победить кризис: 12 непреложных заповедей от Михаила Делягина. Не сметь жалеть себя!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss