Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил о начале «битвы за Донбасс».

Зеленский пообещал, что украинские войска будут сражаться и защищаться: «Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино. Есть разрушения, в результате атаки пострадала местная жительница.

Расстояние от границы до села Головчино составляет около десяти километров.

Как бы не чужое для Зеленского...