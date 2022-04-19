Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Германия пытается переплавить свою историю

Опубликовано 19.04.2022 в разделе комментариев 1

фашизм ссср война

В день 136-летия немецкого героя-антифашиста, коммуниста Эрнста Тельмана секретарь ЦК Объединённой Коммунистической Партии Денис Зоммер и комсомольцы из Союза Коммунистической Молодёжи навестили памятник Тельману в Москве.

Коммунисты и комсомольцы записали обращение в связи с недавней инициативой депутатской группы ХДС в совете депутатов берлинского района Панков по сносу и переплавке памятника немецкому антифашисту и коммунисту Эрнсту Тельману.

- Неонацисты никак не угомонятся, Тельман и мёртвый не дает им покоя, - считает Денис Зоммер.

Почему именно в районе Панков? Так именно там во времена ГДР стояли советские войска, было даже выражение: "Рука Панков".

Фактически руководство современной Германии пытается стереть из памяти людей не только события, связанные со Второй мировой войной, нацизмом и Холокостом, но и "красную альтернативу" для Германии - от Баварской советской республики, борьбы коммунистов-антифашистов до эпохи ГДР.

Не случайно же канцлер Шольц объявил, что чувство исторической вины для немцев закончилось. Теперь во всем виноваты русские, особенно коммунисты.

И я бы не сказал, что российское руководство здесь придерживается очень отличающейся позиции.

Скажем, вандализм с переплавкой Тельмана в Берлине высокие структуры в России не заинтересовал. Они и сами с удовольсвием бы его переплавили, просто руки не дошли...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Да здравствует святая Украина! написал 19.04.2022 11:32
Получается, Гитлер был прав говоря, что русские это недонация и ее надо ликвидировать.
Для Украины (и для цивилизации) однозначно было бы хорошо если бы Гитлер тогда победил Россию.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Щи и каша пища наша
Щи и каша пища наша
19.04.2022
Германия пытается переплавить свою историю
Германия пытается переплавить свою историю
19.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Щи и каша пища наша (0)
ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля (0)
Германия пытается переплавить свою историю (1)
Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине (1)
Трудовой кодекс как периодическое издание (0)
Российские студенты создают угрозу безопасности Чехии (4)
Запад опускает перед Россией "железный занавес" (2)
О мелкобуржуазном пацифизме (2)
Главную улицу Саратова назовут в честь "предтечи Муссолини" (3)
Набиуллина: никакого дешёвого кредита и развития, забудьте навсегда! (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Из ваших карманов: обойдетесь без кредитов!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фрустрация автаркии: модернизация может быть лишь комплексной
Дарья Митина Дарья Митина: 55!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Да вы задрали
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как самому победить кризис: 12 непреложных заповедей от Михаила Делягина. Не сметь жалеть себя!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss