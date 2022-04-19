В день 136-летия немецкого героя-антифашиста, коммуниста Эрнста Тельмана секретарь ЦК Объединённой Коммунистической Партии Денис Зоммер и комсомольцы из Союза Коммунистической Молодёжи навестили памятник Тельману в Москве.

Коммунисты и комсомольцы записали обращение в связи с недавней инициативой депутатской группы ХДС в совете депутатов берлинского района Панков по сносу и переплавке памятника немецкому антифашисту и коммунисту Эрнсту Тельману.

- Неонацисты никак не угомонятся, Тельман и мёртвый не дает им покоя, - считает Денис Зоммер.

Почему именно в районе Панков? Так именно там во времена ГДР стояли советские войска, было даже выражение: "Рука Панков".

Фактически руководство современной Германии пытается стереть из памяти людей не только события, связанные со Второй мировой войной, нацизмом и Холокостом, но и "красную альтернативу" для Германии - от Баварской советской республики, борьбы коммунистов-антифашистов до эпохи ГДР.

Не случайно же канцлер Шольц объявил, что чувство исторической вины для немцев закончилось. Теперь во всем виноваты русские, особенно коммунисты.

И я бы не сказал, что российское руководство здесь придерживается очень отличающейся позиции.

Скажем, вандализм с переплавкой Тельмана в Берлине высокие структуры в России не заинтересовал. Они и сами с удовольсвием бы его переплавили, просто руки не дошли...

А.Б.