Германия пытается переплавить свою историю

В день 136-летия немецкого героя-антифашиста, коммуниста Эрнста Тельмана секретарь ЦК Объединённой Коммунистической Партии Денис Зоммер и комсомольцы из Союза Коммунистической Молодёжи навестили памятник Тельману в Москве.
Коммунисты и комсомольцы записали обращение в связи с недавней инициативой депутатской группы ХДС в совете депутатов берлинского района Панков по сносу и переплавке памятника немецкому антифашисту и коммунисту Эрнсту Тельману.
- Неонацисты никак не угомонятся, Тельман и мёртвый не дает им покоя, - считает Денис Зоммер.
Почему именно в районе Панков? Так именно там во времена ГДР стояли советские войска, было даже выражение: "Рука Панков".
Фактически руководство современной Германии пытается стереть из памяти людей не только события, связанные со Второй мировой войной, нацизмом и Холокостом, но и "красную альтернативу" для Германии - от Баварской советской республики, борьбы коммунистов-антифашистов до эпохи ГДР.
Не случайно же канцлер Шольц объявил, что чувство исторической вины для немцев закончилось. Теперь во всем виноваты русские, особенно коммунисты.
И я бы не сказал, что российское руководство здесь придерживается очень отличающейся позиции.
Скажем, вандализм с переплавкой Тельмана в Берлине высокие структуры в России не заинтересовал. Они и сами с удовольсвием бы его переплавили, просто руки не дошли...
А.Б.
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Да здравствует святая Украина! написал 19.04.2022 11:32
Для Украины (и для цивилизации) однозначно было бы хорошо если бы Гитлер тогда победил Россию.