ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля

Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина.

На вопрос, деятельность Ленина принесла России больше пользы или вреда,

37% ответили, что больше пользы,

32% - поровну и пользы, и вреда,

21% - больше вреда,

10% - затруднились с ответом.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Странно, деятельность основателя государства принесла всего 40 процентов пользы?

Давайте-ка проверим.

На Социал За мы выставили те же вопросы. И что-то у нас роль Ленина оценивают куда более положительно.

Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?

424 голоса

Больше пользы 67 %

Поровну и пользы, и вреда 10 %

Больше вреда 16 %

Затрудняюсь с ответом 7 %

Ну как-то в 2 раза больше, чем у ВЦИОМа, оценивают деятельность Ленина положительно. И полагаю, что это реально в обществе так.