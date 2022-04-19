ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля

Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
На вопрос, деятельность Ленина принесла России больше пользы или вреда,
37% ответили, что больше пользы,
32% - поровну и пользы, и вреда,
21% - больше вреда,
10% - затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Странно, деятельность основателя государства принесла всего 40 процентов пользы?
Давайте-ка проверим.
На Социал За мы выставили те же вопросы. И что-то у нас роль Ленина оценивают куда более положительно.
Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?
424 голоса
Больше пользы 67 %
Поровну и пользы, и вреда 10 %
Больше вреда 16 %
Затрудняюсь с ответом 7 %
Ну как-то в 2 раза больше, чем у ВЦИОМа, оценивают деятельность Ленина положительно. И полагаю, что это реально в обществе так.
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