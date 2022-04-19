Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Щи и каша пища наша

Опубликовано 19.04.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь:

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Не забывайте VPN!

1 Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Германия пытается переплавить свою историю https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Щи и каша пища наша

4 Иранские производители бытовой химии готовы заменить ушедших с российского рынка западных поставщиков

5 Шторм остановил транзит нефти

6 Новый пакет санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в Японии в силу 19 апреля

7 Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Щи и каша пища наша
Щи и каша пища наша
19.04.2022
Германия пытается переплавить свою историю
Германия пытается переплавить свою историю
19.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Щи и каша пища наша (0)
ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля (0)
Германия пытается переплавить свою историю (1)
Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине (1)
Трудовой кодекс как периодическое издание (0)
Российские студенты создают угрозу безопасности Чехии (4)
Запад опускает перед Россией "железный занавес" (2)
О мелкобуржуазном пацифизме (2)
Главную улицу Саратова назовут в честь "предтечи Муссолини" (3)
Набиуллина: никакого дешёвого кредита и развития, забудьте навсегда! (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Из ваших карманов: обойдетесь без кредитов!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фрустрация автаркии: модернизация может быть лишь комплексной
Дарья Митина Дарья Митина: 55!!!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Да вы задрали
Михаил Делягин Михаил Делягин: Как самому победить кризис: 12 непреложных заповедей от Михаила Делягина. Не сметь жалеть себя!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss