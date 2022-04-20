Что такое агрессивная война?

Член Совета Федерации А. Пушков назвал «мерзостью» нечто «художественное» киевского художника «Большая Мать» на выставке «Арт-Москва»: «Полагаю, сей издевательский и отвратительный перформанс, проведенный во время, когда наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать, должен получить официальную оценку», — заявил сенатор. Пушков также выразил надежду, что за этим последуют официальные последствия».

Речь вот о чём.

Сенатор Пушков не оценил абстракциста Кулика

Но я решил уточнить некоторые моменты заявления Пушкова, не касающиеся современного, прости господи, «искусства».

Опять начну с начала.

Чтобы люди с оружием считались «солдатами России», их должна была послать в бой высшая и независимая ни от кого – суверенная – власть. Такой властью в России, согласно статьи 3 Конституции России является народ России: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Если таких людей с оружием посылает воевать не народ России, то они не солдаты России, а солдаты тех, кто их послал, и кому они служат.

Народ, понятное дело, инстанция мало поворотливая, поэтому реально посылать солдат России в бой обязаны те, кому народ это доверил – через кого осуществляет свою власть. Согласно всё той же статье 3 Конституции: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти…». Таких органов государственной власти три – органы законодательной власти, органы исполнительной власти и судьи. На сегодня законной властью является только органы законодательной власти – Дума и Совет Федерации.

Таким образом, солдат России могли послать на войну с Украиной (и вообще – на любые конфликты, на которых этих солдат могли убить) только законодатели России. Это депутаты Думы и сенаторы Совета Федерации – тот же Пушков,- поскольку они единственные решают в России вопросы войны и мира, как того требует статья 106 Конституции РФ:

«Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

…

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;

е) войны и мира»

Однако ни Дума, ни сенаторы до сих ни словом не обмолвились в законах России или иных документах о войне с Украиной. Так, что эта война, в которой «наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут», является не войной России, а войной тех, не имеющих отношения к народу России лиц, кто этих солдат послал сражаться и гибнуть.

И вопрос к Пушкову, а почему вы, вопреки Конституции России, не рассмотрели закон о войне против Украины?

Поясню, почему. Имеющие отношение к власти России лица – депутаты и сенаторы – и не могли потребовать от солдат напасть на Украину под угрозой наказания по статье 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». И поэтому действительно солдаты России, а не солдаты неизвестно кого, не могли начать агрессивную войну ни с Украиной, ни любой иной страной.

Далее, если, по Пушкову, эти его «солдаты и офицеры сражаются и гибнут за Родину-мать», то в данном случае эта Родина-мать не имеет никакого отношения к России, поскольку до сих пор лица, развязавшие эту войну, не придумали, зачем они её развязали, и всё ещё находятся в поиске. По сей день есть множество вариантов целей этой войны – тут и денацификация Украины, и демилитаризация Украины, и военная помощь ДНР и ЛНР в их захватнической войне против Украины, и нейтральный статус Украины, и борьба с гегемонией США путём уничтожения Украины, и уничтожение национальны батальонов Украины. Но до сих пор ещё никто не догадался и не объявил, что «наши солдаты и офицеры сражаются и гибнут» за Россию. Причём тут «Родина-мать», чья это мать и при чём тут Россия? На Россию никто не только не нападал, но и не собирался.

Теперь отошлю всех к моей работе «Уважаемые депутаты Государственной Думы!» http://www.ymuhin.ru/node/2565/uvazhaemye-deputaty-gosudarstvennoy-dumy, в которой я предложил гражданам России написать письмо депутатам Думы с требованием объявить импичмент Президенту. Многие такое письмо послали и уже получено несколько ответов. И я хотел бы отреагировать на один момент ответа выдающегося деятеля «Единой России», депутата Государственной Думы И.Н. Шубина на письмо А. Трибунского.

Помощник сочинил Шубину, и Шубин подписал следующую информацию:

«В своём обращении Вы ссылаетесь на комментарий к статье 353 УК РФ, данный под редакцией Председателя Верховного суда России В.М. Лебедева. Согласно данной статье, а также резолюции 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООО от 14.12.1974 г., война представляет собой организованную борьбу между народами, социальными группами, в процессе которой сторона или стороны прибегают к крайним методам воздействия друг на друга - путём применения вооруженных сил и введением экономических санкций, политических и идеологических средств борьбы. То есть с точки зрения международного права война против России ведётся с момента введения экономических санкций. Это происходит регулярно, но ужесточение санкций началось в 2014 г., поэтому возможно считать годом начала агрессивной войны против России именно 2014 г. Список стран, ведущих агрессивную войну с Россией, исходя из этого постулата, совпадает с перечнем государств, введших санкции».

С этими депутатами охренеешь! Оказывается, уже 8 лет ведётся агрессивная война против России, а во власти России никто и ухом не повёл – ни законодательная, ни исполнительная власть! В арсеналах пылится ядерное оружие, а никто не даёт команду ударить им по агрессорам, объявившим экономические санкции и идеологически не согласных с Кремлём. Почему Шубин не требует сжечь Америку «вундервафлями», показанными ему в мультиках несколько лет назад, раз уже 8 лет против России ведётся и не хухры-мухры, а самая, что ни на есть агрессивная, война?

Ну и в данном случае характерна наглая брехня про резолюции ООН. Шубин что – считает, что никто не в состоянии проверить его берхню про то, что «санкции и идеологическое несогласие являются агрессивной войной»? Давайте я не буду вас отсылать к указанному документу, помянутому Шубиным, а просто скопирую его, не выделяя курсивом:

РЕЗОЛЮЦИЯ,

принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН

14 декабря 1974 года

Генеральная Ассамблея,

рассмотрев доклад Специального комитета по вопросу об определении агрессии, созданного в соответствии с ее резолюцией 2330 (XXII) от 18 декабря 1967 г., охватывающей работу его седьмой сессии, проходившей с 11 марта по 12 апреля 1974 года, включая проект определения агрессии, принятый Специальным комитетом на основе консенсуса и рекомендованный для принятия Генеральной Ассамблеей,

будучи глубоко убеждена, что принятие определения агрессии будет способствовать укреплению международного мира и безопасности:

1. Утверждает определение агрессии, текст которого прилагает к настоящей резолюции;

2. Выражает свою признательность Специальному комитету по вопросу об определении агрессии за его работу, в результате которой было выработано определение агрессии;

3. Призывает все государства воздерживаться от всех актов агрессии и других видов применения силы, противоречащих Уставу Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом организации Объединенных Наций;

4. Обращает внимание Совета Безопасности на определение агрессии, изложенное ниже, и рекомендует ему, по мере необходимости, учитывать это определение в качестве руководства при установлении в соответствии с Уставом наличия акта агрессии.

Приложение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ

Генеральная Ассамблея,

исходя из того, что одной из основных целей Организации Объединенных наций является поддержание международного мира и безопасности и принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и установления угрозы миру и подавления актов агрессии и других нарушений мира,

напоминая, что согласно статье 39 Устава ООН Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности,

напоминая также об обязанности государств по Уставу разрешать свои международные споры мирными средствами, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость,

учитывая, что ничто в этом определении не может истолковываться как каким-либо образом затрагивающее сферу действия положений Устава в отношении функций и полномочий органов Организации Объединенных Наций,

считая также, что, поскольку агрессия является наиболее серьезной и опасной формой незаконного применения силы, таящей в себе в условиях существования различных видов оружия массового уничтожения возможную угрозу мирового конфликта со всеми его катастрофическими последствиями, на данной стадии следует дать определение агрессии,

вновь подтверждая обязанность государств не использовать вооруженную силу в целях лишения народов их прав на самоопределение, свободу и независимость или нарушения территориальной неприкосновенности,

вновь подтверждая также, что территория государства является неприкосновенной и что она не должна быть объектом, даже временно, военной оккупации или других мер применения силы, предпринимаемых другим государством в нарушение Устава, что она не должна быть объектом приобретения другим государством в результате таких мер или угрозы их применения,

также положения Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

будучи убеждена, что принятие определения агрессии оказывало бы сдерживающее влияние на потенциального агрессора, облегчало бы констатацию актов агрессии и осуществление мер для их пресечения, а также способствовало бы оказанию помощи жертве агрессии и ограждению ее прав и законных интересов,

считая, что хотя вопрос о том, совершен ли акт агрессии, должен рассматриваться с учетом всех обстоятельств в каждом отдельном случае, тем не менее желательно сформулировать основные принципы в качестве руководства для такого определения,

одобряет нижеследующее определение агрессии:

Статья 1

Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.

Пояснительное применение:

В настоящем определении термин «государство»

а) употребляется, не предрешая вопроса о признании или вопроса о том, является ли государство членом Организации Объединенных Наций;

б) включает там, где это уместно, понятие «группы государств».

Статья 2

Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава является prima facie свидетельством акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно серьезного характера.

Статья 3

Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:

а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

с) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;

е) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;

f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актом, или его значительное участие в них.

Статья 4

Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава.

Статья 5

1. Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии.

2. Агрессивная война является преступлением против международного мира. Агрессия влечет за собой международную ответственность.

3. Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

Статья 6

Ничто в настоящем определении не должно толковаться как расширяющее или сужающее каким-либо образом сферу действия Устава, включая его положения, касающиеся случаев, в которых применение силы является законным.

Статья 7

Ничто в настоящем определении, и в частности в статье 3, не может каким-либо образом наносить ущерба вытекающему из Устава праву на самоопределение, свободу и независимость народов, которые насильственно лишены этого права и о которых упоминается в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в частности народов, находящихся под господством колониальных и расистских режимов или под другими формами иностранного господства, а также праву этих народов бороться с этой целью и испрашивать, и получать поддержку в соответствии с принципами Устава и согласно вышеупомянутой Декларации.

Статья 8

При их толковании и применении изложенные выше положения являются взаимосвязанными, и каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений.

Текст документа сверен по: «Международное публичное право» т.2, М.: БЕК, 1996 год https://docs.cntd.ru/document/1902312?section=text

То есть надо понять, чем вызвана «Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1 «Агрессия против Украины» — резолюция одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятая 2 марта 2022 года. Соавторами выступили 96 стран. Документ осуждает вторжение России на Украину и требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Резолюция была принята при 141 голосе за, 5 против и 35 воздержавшихся».

Мы видим в России многих официальных лиц и соучаствующих в преступлении активистов, которые с совершенно серьёзным видом утверждают, что Россия против Украины начала не агрессивную войну, а просто ведёт ни в каких законах России не упомянутую такую себе невинную «военную спецоперацию», посему ни депутаты, ни сенаторы, ни иные лица не виноваты по статье 353 УК РФ.

Что я скажу – довод нормальный, и подсудимые могут защищаться этим доводом в суде по обвинению в преступлении, предусмотренном не имеющем сроков давности статьёй 353 УК РФ. В этом случае адвокат получит возможность просить присяжных заседателей не считать подсудимого бессовестно-наглым подлецом, а просить о снисхождении ввиду очевидно явного слабоумия подсудимого.