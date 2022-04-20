Минкульт запретил лесбиянство в кино

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который выдал картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" прокатное удостоверение. Сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен строгий выговор.

В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством, но проверка была проведена по инициативе самого министерства.

По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают окружающие.

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И что?

Во-первых, дело происходит в Италии эпохи Возрождения, и кто не читал "Декамерона" Бокаччо, тот, пожалуй, и удивится. А кто читал - навряд ли. Ну а если кто добрался до "Гептамерона" королевы Маргариты Наваррской, тот понимает, что проблема в то самое время была известна и "лицам, принимающим решения", как теперь говорят.

Но в Минкульте ни хера не читают, там прокатные удостоверения выдают. Это вам не прачечная...

Так что за новость - гомосексуализм в монастыре? Да еще импортном, да еще пятьсот лет назад.

Уставы преподобного Ефросина и преподобного Иосифа Волоцкого запрещают допускать в монастыри подростков мужского пола, дабы не вызывать соблазн у монахов. Эти наставления не столько были направлены против содомии, сколько отражали уже имеющееся распространение гомосексуальности. А она на самом деле встречалась в среде духовных лиц, причём нередко достаточно статусных – так, "голубым" был Зосима, митрополит Московский и всея Руси в 1490—1494 годах.

«Домострой» пишет о содомии как чем-то достаточно широко распространенном: "И те бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своих учеников страху Божию и хранили во всякой чистоте и блюли их ото всякого растления, наипаче же от скверного содомского греха и рукоблудия и ото всякой нечистоты..."

Старец Филофей, автор определения "Москва - Третий Рим" просил великого князя Василия Ивановича искоренить в своём православном государстве «горький плевел содомии», потому что «грех» принял небывалый размах.

И так далее...

И Герберштейн, и Олеарий, и Коллинс, и Маржерет, и многие другие иностранные путешественники и дипломаты, побывавшие на Руси в XV - XVII веках, отмечали широкое распространение «содомии» во всех слоях общества и удивительно терпимое, по тогдашним европейским меркам, отношение к нему.

Заметим, осуждалась только содомия, то есть мужеложство, а лесбийские отношения и вовсе принимались как нечто пустяковое.

Первые нормы, направленные против гомосексуальности, появились лишь при Петре Великом, в Артикуле Воинском 1706 года. И хотя при поздних Романовых за содомию полагалось наказание вплоть до смертной казни, отношений между женщинами как бы и не замечали. В советское время тоже самое - была статья за мужеложство, но лесбийские отношения оставались за пределами внимания уголовного кодекса.

И теперь вот эти наследники "исторических мужеложцев" начинают запрещать то, что не возбранялось даже в средние века? Причем не в натуральном виде, а всего лишь в кино.

В чем там "надругательство над христианством"? Вы Библию почитайте. Содом, Гоморра, дочери праведного Лота...

И ведь не порнофильм какой-то, а явление культуры - Пол Верховен в любом случае значительный режиссер. Без него мировой кинематограф неполный...

Они б еще онанизм запретили. А что?

А.Б.