Минкульт запретил лесбиянство в кино

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который выдал картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" прокатное удостоверение. Сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен строгий выговор.
В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством, но проверка была проведена по инициативе самого министерства.
По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают окружающие.
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И что?
Во-первых, дело происходит в Италии эпохи Возрождения, и кто не читал "Декамерона" Бокаччо, тот, пожалуй, и удивится. А кто читал - навряд ли. Ну а если кто добрался до "Гептамерона" королевы Маргариты Наваррской, тот понимает, что проблема в то самое время была известна и "лицам, принимающим решения", как теперь говорят.
Но в Минкульте ни хера не читают, там прокатные удостоверения выдают. Это вам не прачечная...
Так что за новость - гомосексуализм в монастыре? Да еще импортном, да еще пятьсот лет назад.
Уставы преподобного Ефросина и преподобного Иосифа Волоцкого запрещают допускать в монастыри подростков мужского пола, дабы не вызывать соблазн у монахов. Эти наставления не столько были направлены против содомии, сколько отражали уже имеющееся распространение гомосексуальности. А она на самом деле встречалась в среде духовных лиц, причём нередко достаточно статусных – так, "голубым" был Зосима, митрополит Московский и всея Руси в 1490—1494 годах.
«Домострой» пишет о содомии как чем-то достаточно широко распространенном: "И те бы священники и дьяконы и дьяки избранные учили своих учеников страху Божию и хранили во всякой чистоте и блюли их ото всякого растления, наипаче же от скверного содомского греха и рукоблудия и ото всякой нечистоты..."
Старец Филофей, автор определения "Москва - Третий Рим" просил великого князя Василия Ивановича искоренить в своём православном государстве «горький плевел содомии», потому что «грех» принял небывалый размах.
И так далее...
И Герберштейн, и Олеарий, и Коллинс, и Маржерет, и многие другие иностранные путешественники и дипломаты, побывавшие на Руси в XV - XVII веках, отмечали широкое распространение «содомии» во всех слоях общества и удивительно терпимое, по тогдашним европейским меркам, отношение к нему.
Заметим, осуждалась только содомия, то есть мужеложство, а лесбийские отношения и вовсе принимались как нечто пустяковое.
Первые нормы, направленные против гомосексуальности, появились лишь при Петре Великом, в Артикуле Воинском 1706 года. И хотя при поздних Романовых за содомию полагалось наказание вплоть до смертной казни, отношений между женщинами как бы и не замечали. В советское время тоже самое - была статья за мужеложство, но лесбийские отношения оставались за пределами внимания уголовного кодекса.
И теперь вот эти наследники "исторических мужеложцев" начинают запрещать то, что не возбранялось даже в средние века? Причем не в натуральном виде, а всего лишь в кино.
В чем там "надругательство над христианством"? Вы Библию почитайте. Содом, Гоморра, дочери праведного Лота...
И ведь не порнофильм какой-то, а явление культуры - Пол Верховен в любом случае значительный режиссер. Без него мировой кинематограф неполный...
Они б еще онанизм запретили. А что?
А.Б.
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Злой доктор написал 20.04.2022 01:49