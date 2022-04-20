Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве

Опубликовано 20.04.2022 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве

Сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать график отключений горячей воды, начнет работу после 20 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Понятно, да? Ежегодные отключения горячей воды - это такой сервис, услуга, которую оказывают городские власти москвичам, уставшим от горячей воды в кране.

А если б такой вот сервис запустить, чтоб горячую воду вообще не отключали?

Кстати, я заметил, как только в Москву приходит новый начальник, так примерно на год отключать горячую воду перестают. Вот и Собянин, пока был новым, тоже не отключал. А потом начал...

Может, градоначальников менять почаще? А то сидят десятками лет, Бирюкову тому уже за 70, а мы без горячей воды летом маемся...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Щи и каша пища наша
Щи и каша пища наша
19.04.2022
Германия пытается переплавить свою историю
Германия пытается переплавить свою историю
19.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие (0)
В правительстве назвали "обоснованный" курс рубля (0)
Мои собаки обращаются к Макрону (0)
Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве (0)
Минкульт запретил лесбиянство в кино (4)
Что такое агрессивная война? (4)
Щи и каша пища наша (0)
ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля (2)
Германия пытается переплавить свою историю (1)
Зеленский объявил битву за Донбасс и расстрелял село на Белгородчине (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Души за газ: прекратите транзит и наглое воровство
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отмена ночных автобусов нанесет удар по туротрасли Санкт-Петербурга
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В борьбе с абсолютным злом: за что мы сражаемся на Украине
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему прибалтийские страны могут напроситься на чрезвычайные меры и какими они будут
Дарья Митина Дарья Митина: Астанавитесь!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss