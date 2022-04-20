Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве

Сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать график отключений горячей воды, начнет работу после 20 апреля, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Понятно, да? Ежегодные отключения горячей воды - это такой сервис, услуга, которую оказывают городские власти москвичам, уставшим от горячей воды в кране.
А если б такой вот сервис запустить, чтоб горячую воду вообще не отключали?
Кстати, я заметил, как только в Москву приходит новый начальник, так примерно на год отключать горячую воду перестают. Вот и Собянин, пока был новым, тоже не отключал. А потом начал...
Может, градоначальников менять почаще? А то сидят десятками лет, Бирюкову тому уже за 70, а мы без горячей воды летом маемся...
А.Б.
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