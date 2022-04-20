Мои собаки обращаются к Макрону

Как вы знаете, под международные санкции попали и корма для животных. Я вот кормил своих собак французским кормом "Бабин". Очень он собачкам нравился, да к тому же есть одна особенность - лучше всего собакам корм не менять, вот чем привыкли, тем и кормить всю дорогу.

Ну и, конечно, подходит у меня к концу запас, успел запасти в свое время. Звоню в фирму, мол, как там у вас, не наладилось? Нет, говорят, и никаких сигналов. Меняйте корм.

А корм французский, напомню. А во Франции в эти выходные выборы президента. Макрона, скорей всего.

И я вот хотел спросить товарища Макрона Эммануэля, а какой стратегический смысл не завозить в Россию корм, к которому привыкли мои собаки? Они не голосуют пока, обращения к Путину по поводу спецоперации записать не могут, ни устно, ни письменно. Могут только заболеть и сдохнуть раньше положенного, но это событие на украинские дела повлияет мало.

Вот какой смысл лишать всех российских собак привычного корма? Особенно лечебного, аналогов которого в России или Китае не производят.

Или это делается для того, чтобы российские владельцы собак почувствовали любовь к Евросоюзу, Украине и возненавидели Кремль? Так у нас отношения с Кремлем и так давно испорчены, а что толку.

Или это делается, чтобы собака Путина, которую ему подарил премьер-министр Японии, тоже страдала как член семьи врага народа?

Товарищ Макрон, пока вас еще не переизбрали, и вы еще немного волнуетесь, ответьте, пожалуйста, на вопрос моих собак, которые раньше любили бывать на Украине (одна даже вообще родом из Запорожья)и высоко ценят качество тамошних мясных обрезков, вот как изменение их привычного питания может повлиять на спецоперацию?