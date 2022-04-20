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Московский листок

В правительстве назвали "обоснованный" курс рубля

Опубликовано 20.04.2022 в разделе комментариев 2

цб рубль правительство
В правительстве назвали "обоснованный" курс рубля

Валютный курс на уровне 80 рублей за доллар можно назвать обоснованным. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, ситуация в российском финансовом секторе остаётся стабильной. На закрытии торгов во вторник, 19 апреля, доллар подешевел более чем на рубль, до 78,52 рубля. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком на 20 апреля, — 79,03 рубля, курс евро — 85,97 рубля.

Это они о чем?

Рубль перестал быть свободно конвертируемым, рубль из категории денег перешел в категорию денежных знаков.

Вы можете что-то купить за рубль внутри страны, но ничего снаружи. Обменять рубль, и то намаетесь, и уж точно не по 80 рублей за доллар.

Да хоть по 62 копейки за доллар, о какой "обоснованности курса" они говорят? Чем они там вообще занимаются, в правительстве?

На сегодня курс рубля определяется в килограммах картошки, литрах бензина и рулонах туалетной бумаги.

А когда картошку, бензин и вкусную бумажку за рубли перестанут продавать, то в километрах, которые вы успеете пробежать, попытавшись расплатиться рублями...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Так и есть!
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ4 написал 20.04.2022 12:35
Все правильно Вы говорите, уважаемый А.Б.!
Четко "в точку"!
Ждем "обоснованный" кьюрс рубляхи 1 копейка равна 1 доллар!!!
С удовольствием купил бы, только не через зомбоящик!
Слава Мынекакомуразвитию и Путлеру в том числе!!!:-)
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(без названия)
Абра-кадабра написал 20.04.2022 11:32
Правительство Эрэфии , особенно его "экономический блок" во главе с НаЕбулиной Шахидзадовной давно занимается исключительно самоудовлетворением. Когда ж придет матрос Железняк?
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