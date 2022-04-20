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Московский листок

Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

Опубликовано 20.04.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие

Кирби отметил, что в данном случае речь идет о самолетах российского производства, ранее поставленных в другие страны. Если что, такой реэкспорт нарушает условия контрактов, но кто на это сейчас смотрит.

Вопросы только к спецэкспортером, которые в последние годы наращивали номенклатуру поставляемых за рубеж вооружений и военной техники, и гордо рапортовали о количестве резаной зеленой бумаги в обмен на наши истребители и состемы ПВО.

Кирби также добавил, что США не поставляли Киеву боевых авиационных комплексов целиком, поскольку стремятся избежать риска стать стороной вооруженного конфликта на Украине.

Но другие не боятся - власти Норвегии приняли решение направить на Украину порядка 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", сообщило министерство обороны королевства.

"Конфликт на Украине может затянуться, и страна зависит от международной поддержки, поэтому правительство приняло решение передать Украине ЗРК "Мистраль", - приводятся в СМИ слова министра обороны Бьорна Арильда Грама.

В приницпе, поставки вооружений вооющим странам противоречат Уставу ООН, но формально ни Украина, ни Россия в состоянии войны не находятся, и третьи страны могут делать, что считают нужным.

 А.Б.



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