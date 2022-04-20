Сокуров отказался везти свой новый фильм на Каннский кинофестиваль

Такое решение он принял несмотря на персональное приглашение организаторов кинофестиваля.

«Нет, конечно, нет. Фильм "Сказка" — слишком серьезный фильм для того, чтобы участвовать в Каннской истории. Там принимают другие фильмы, там просто другая программа фестиваля», — объяснил Сокуров.

Картина Сокурова показывает вымышленное событие времен Второй мировой войны.

Ранее организаторы Каннского фестиваля заявили, что "отменять" российское кино не собираются и независимо от международной политической повестки, готовы рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы российских режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова.

Но в реальности российское искусство все же "отменяют". Скажем, возможные участники фестиваля уже подвергаются давлению со стороны как украинских коллег, так и сочувствующих.

Мало нам собственных "давителей" из регулирующих культуру сфер, надо еще и с другой стороны поддавливать.

Да что там... Цензура везде запрещена сегодня. А на самом деле - даже вот сейчас с этим обзором новостей - с одной стороны цензура Ютуба, а с другой - Роскомнадзор, прокуратура и добровольцы-общественники...

А Сокурову не позавидуешь, его уже скоро во враги народа запишут, Если уж Верховена запретили... А с другой - и в Европу не сбежишь, там русское искусство нон-грата.

А.Б.