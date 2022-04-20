Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости Не забывайте VPN! 1 В правительстве назвали «обоснованный» курс рубля https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Минкульт запретил лесбиянство в кино https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Сокуров отказался везти свой новый фильм «Сказка» на Каннский кинофестиваль 5 Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне, сообщает Рейтер 6 Сервис с графиком отключений горячей воды запустят в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Мои собаки обращаются к Макрону https://forum-msk.org/material/news/1...



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