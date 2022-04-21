Слабоумные борцы

ТРЕБУЙ ПРЕДЪЯВИТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Итак, прогресс в технике и технологии непрерывно шёл, возможностей кормить болтливых паразитов у мира становилось всё больше и больше, и число этих паразитов стало увеличиваться лавинообразно.

Следующий отряд паразитов, кормящихся благами прогресса и оглупляющими своим воем остальвнх, являются «борцы».

И, в первую очередь на память приходят борцы за всеобщее счастье народное - революционеры. Разумеется, не все революционеры. И среди них было достаточно бесстрашных фанатиков и людей, видевших свою жизненную цель в служении народу, но не будем заблуждаться - основная революционная масса жаждала сытных государственных кормушек, после того, как фанатики, наконец, возьмут власть. Напомню, уже процитированные слова Лебона: «Государство, производящее всех этих дипломированных господ, может использовать из них лишь очень небольшое число, оставляя всех прочих без всякого дела, и таким образом оно питает одних, а в других создает себе врагов».

Ну, а реальные борцы за счастье народа, скажем, Ленин, писали: «Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать». И пока для большевиков у власти существовала ответственность - реальная опасность смерти при потере власти, - пока их единственной защитой был народ, проходимцев в партии расстреливали безжалостно. И даже после того, как в результате поразительной победы во Второй мировой войне большевики в мире стали «персоной грата», Сталин стремился искоренить из партии негодяев, невзирая на сделанную ими карьеру, чему примером, скажем, являлся расстрел Кузнецова с Вознесенским и их сообщников.

Но немного отвлекусь на тех борцов, которые как бы не связанны с политикой, и которые появились исключительно на пене избыточных доходов от роста научно-технического прогресса, - это борцы «за всё хорошее против всего плохого». Борцы за то, что люди и без них прекрасно себе обеспечивали. Среди всех подобных борцов в фашистских странах типа России ещё имеют смысл борцы за права человека. Но только в фашистских станах, и только настоящие защитники, поскольку и к этим кормушкам в массе своей припадают тупые и подлые негодяи.

Вообще-то, права гражданина в данной стране защищает суд, это настолько понятно, что в демократических странах судей избирают сами граждане именно для защиты с помощью судей своих прав и своей власти в стране. В России фашисты попрали это требование основ конституционного строя и лиц, выносящие приговоры под видом судей, подбирают из числа тупых негодяев властные преступники-фашисты.

Но остальные отряды болтунов типа борцов «за экологию» (которых, слава богу, наконец возглавила сопля из носа Греты Тунберг), борцы за права женщин и животных, за права детей и инвалидов, борцы за толерантность, за историческую память, борцы против курения и алкоголя, против наркотиков и прочие подобные «борцуны» - это типичные паразиты, избегающие из-за умственной неспособности и природной лени заниматься общественно-полезным трудом. И избегают они приносить эквивалентную пользу потому, что находят себе для пропитания в виде источника денег либо недалёких умом спонсоров, либо кретинов-депутатов, либо преступников.

И, наконец, квинтэссенцией кретинов, безусловно являются современные люди у власти, прости господи, «политики».

Эти лица, в массе своей являются профессиональными болтунами, редко соображающими, что именно они болтают. Причём, ввиду отсутствия хоть какой-то ответственности за последствия своего нахождения у власти, эти «политики» остаются слабоумными кретинами всю свою оставшуюся жизнь в политике. На воровство и подлость у них ума хватает, но я же имею ввиду политику, как защиту общества. Вот в вопросе защиты общества и прав граждан – эти «политики» откровенные бараны, причём, не желающие и учиться. Разумеется, сами «политики» своего идиотизма не видят, разумеется, его не видят и те избиратели, которые не понимают, куда надо смотреть, а работой политиков считают то, чем они и заняты, - безответственную болтовню. К примеру, просто поражает, сколько дебилов с искренним уважением отзываются о недавно сыгравшем в ящик Жириновском, который в роли думского клоуна 30 лет только болтал! Да и болтал он, если и не откровенный идиотизм, типа мытья сапог в Индийском океане, то то, о чём говорила чуть ли не вся оппозиция, который рты затыкали, а думскому клоуну позволяли вякать.

Об идиотизме избирателей я скажу в конце, но ведь этот электоральный идиотизм во всех странах просто поразителен! Люди перестали вообще соображать, кого и зачем они избирают во власть и что этот кандидат должен уметь. От потери избирателями здравого смысла просто, что называется, «хереешь». Вот в 1987 году итальянцы избрали в парламент порнозвезду Чиччолину, как пишет Википедия, в порнофильмах «она принимает участие в сценах группового секса с различными партнерами как мужского, так и женского пола; сексуальная активность включает в себя сцены анального секса, двойного проникновения, урофагии и, частично, копрофагии». Как политик эта «кошёлка» известна предложениями миру совершить подвиги профессионального плана, скажем, в защиту мира предлагала сексуально удовлетворить и Саддама Хуссейна, и Усаму бен Ладена. А недавно заявил о своём желании стать итальянским «президентом порноактер Рокко Сиффреди с предвыборным лозунгом: «Я сделал для страны больше добра, чем все политики…». (Правда, если учесть, что уже множество европейских стран зачем-то избирают министрами обороны баб устрашающего вида, а в самой Италии бабы были министрами обороны с 2014 по 2019 годы, то может и имеет смысл в этом Рокко Сиффреди).

А вот как на простую сезонную простуду реагирует не хухры-мухры, а баба, которую новозеландцев угораздило заиметь в качестве премьер-министра Новой Зеландии, Джасинда Ардерн:

«Доктор Блумфилд в начале недели упомянул о побочных эффектах, которые люди испытывают при вакцинации, что, как мы все привыкли считать, является признаком того, что вакцина делает то, что должна.

Он отметил, что они проявляются в меньшей степени при ревакцинации, чем, например, при второй вакцинации, так что, если это причина для чьих-либо колебаний, я считаю это замечательным наблюдением со стороны нашего генерального директора здравоохранения».

Вы что-то поняли? Вакцинация нужна для побочных явлений?

Ведь поскольку никто из избирателей ни свой кретинизм, ни кретинизм всех этих «политиков» не называет кретинизмом, то кретинизм «политиков» просто фонтанирует во всех странах, но, к нашему горю, особенно показателен кретинизм политиков в России.

К примеру, в 2019 году не ложкомойкаиз приюта, а член Совета федерации от Омской области Е. Мизулина назвала все запретительные законы, принимаемые Думой, увеличением свободы граждан. И ещё и обосновала этот свой припадок идиотизма: «Право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать, и только таким образом, как написано в законе». Но ведь если нет закона, то нет и необходимости действовать так, как написано! Человека, с таким пониманием роли законов, на улицу страшно выпускать, а в России эта откровенная идиотка указывает людям, как им жить!

А в начале 90-х добравшиеся до кресел в Думе слабоумные сопляки, начали с того, что вообще избавили себя от любой ответственности – даже от ответственности понимать, за что они голосуют.

Ещё недавно казалось, что бывший «спикер» Думы, Б. Грызлов, опустил Думу в интеллектуальном плане на самое дно, но «снизу постучал» В. Володин.

И «счастье» этих политиков в том, что сами они своего идиотизма не понимают, а наше несчастье тоже в непонимании – мы не понимаем, в чём тут дело! Ведь если нет ответственности, то нет и необходимости в уме, в настоящее время депутатов вполне могут заменить даже не сильно дрессированные обезьяны. Научить обезьян нажимать на кнопку по команде дрессировщика – и достаточно. А если обезьяну за состояние страны в период её развлечения путём нажатия на кнопки в Думе да дрыном по голове? Станет она баллотироваться в депутаты? Нет, снова на дерево залезет!

Вот смотрите. Совсем недавно в стране была проблема в связи с аферой коронавируса, и выражена эта проблема в том, что депутаты Думы попирают издаваемыми законами права граждан – те права граждан, на защите которых эти «народные представители» обещали стоять перед выборами. Но в этой афере действующими лицами с одной стороны являются некие доктора наук типа Гинцбурга или Мясникова, доказывающие, что вирус страшно опасен и всё спасение в прививках, с другой стороны, такие же доктора наук типа Гундарова или Иванова, доказывающие, что этот коронавирус не более, чем сезонная простуда, а инъекции неизученного и неопробованного препарата – губительны для граждан и ничего не дают.

Ну в чём тут может быть проблема для человека обычного ума? Надо созвать совещание с участием тех и других учёных, дать им высказаться, дать им оспорить друг друга, и в итоге дискуссии станет понятно, что происходит и что необходимо делать. Но это, повторю, не проблема для человека обычного ума, а не для кретина, ставшего депутатом. Кретину, сколько не доказывай, а он не поймёт, о чём спорящие говорят. Он слов не поймёт! Спорить перед депутатами это всё равно, что спорить перед обезьяной – любые, самые простые доводы бесполезны, ввиду стадного кретинизма депутатов Думы. В 70-х годах прошлого века каждый второй летательный аппарат в мире был советским, а теперь в мире нет ни единого российского бренда! Это называется «мерзость запустения». В Думе это хоть кого-то волнует? Вот читаю: «Вице-спикер Госдумы Чернышов призвал перенести захоронения лидеров СССР с Красной площади». И это всё, на что способны извилины «политика»? Всё!

Идёт война, не закончена афера коронавируса, а из Думы идут сообщения: «Россиянам стоит прекратить покупать заранее нарезанный сыр, так как они «не безрукие» и могут резать его самостоятельно. С такими рассуждениями выступил депутат Госдумы Сергей Лисовский», - это же нарочно не придумаешь - этих «депутатов» ничто иное не волнует! ДБЛ, БЛД! ©

Безнаказанность играет роль божьего наказания, к примеру, в Думу этого созыва фашисты ввели уже помянутого А. Вассермана, имеющего в интернете статус самого умного человека. Ну так ведь и Вассерман в вопросе аферы коронавируса уже проявил себя как рядовой думский баран.

Ну и в качестве примера напомню, о чём писал ещё недавно.

Жена неправосудно осуждённого Павла Антонова, запросила у депутатов Государственной Думы Неверова, Жириновского, Зюганова, Миронова, Крашенинникова и Пискарёва дать разъяснение следующему.

Примечание к статье 205.5 УК РФ гласит: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может признаваться добровольным прекращение участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных, либо иных процессуальных действий».

Вот Вера Антонова и попросила адресатов, как законодателей, то есть как людей, вписавших этот пункт в статью 205.5 УК РФ, разъяснить, обязано ли лицо, добровольно прекратившее участие в запрещённой организации, явиться в органы власти с соответствующим заявлением, чтобы избежать уголовного преследования, или примечание к статье 205.5 УК РФ этого не требует? Что законодатели имели в виду, под «добровольным прекращением деятельности»? Но ведь это же естественный вопрос, без которого это примечание к закону просто не имеет смысла.

Ответил только один - тогда ещё не отбросивший копыта Жириновский. Но как ответил!

«Уважаемый избиратель!

Я получил Ваше обращение, с которым внимательно ознакомился. Спасибо Вам за доверие, которое Вы оказали, обратившись ко мне. Разъяснение нормативных правовых актов не входит в компетенцию Государственной Думы, что подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности Постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 г. № 1090-1 ГД «О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и от 11 октября 1996 г. № 682-II ГД «О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому разъяснения, данные Государственной Думой, не имеют самостоятельного значения.

В этой связи, удовлетворить Вашу просьбу не представляется возможным. Большое спасибо за доверие к ЛДПР! Всего доброго! Желаю Вам крепкого здоровья!

С уважением, В.В. Жириновский».

Вдумайтесь в то, что Жириновский подписал.

Как это - разъяснения закона законодателем, давшим закон, не имеют самостоятельного значения?? Это что за бред? Это как понимать? Это же значит, что и весь закон не имеет некоего «самостоятельного» значения! Поскольку и весь текст закона – это разъяснение законодателя, данное чиновникам исполнительной власти и судам, что тем полагается делать!

Хорошо, согласимся с преступниками, захватившими власть судей Конституционного суда, но тогда какое именно значение эти разъяснения законодателя сами по себе имеют? «Несамостоятельное»? А это как?

Ведь это ответ - тупой наглый бред, который Жирик нёс, чтобы сохранить в России фашистский режим!

Ладно, самостоятельного значения разъяснения дебилов Думы не имеют, но кто запретил законодателям давать эти разъяснения хоть самостоятельные, хоть не самостоятельные? Кто покусился на власть Жирика, 30 лет обжиравшего народ в кресле законодателя, давать стране законы? Кто запретил Жирику принять закон о том, что только Дума имеет право разъяснять законы, которые она, Дума, приняла? Кто может ему, законодателю, хоть что-то запретить, кроме него самого?

Вот и оцените: эти негодяи в Думе издают законы… однако сами себе запрещают их разъяснять! Сами себе!! Даже в этом пустяке избегают ответственности, избегают работы умом.

Но ведь тогда не они законодатели – они просто говно, нажимающее на кнопки. Просто обезьяны. А реальные законодатели - те, кто «разъясняет» законы, - фашисты. Не так ли?

Да и как депутаты могут закон разъяснить, если эти думские дебилы изначально не понимают за что голосуют? Вот пример. Читаю анонс: «Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления. Соответствующие поправки зафиксированы в проекте федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», который внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин». Читаю этот проект, действительно в нём есть статья 22. «Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации», которая начинается: «1. Гражданство Российской Федерации прекращается по следующим основаниям: …2) совершение преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление)». Но в статье 5 этого же закона, названной «Основные принципы гражданства Российской Федерации» в полном соответствии со статьей 6 Конституции установлено: «2. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его». Это в одном законе! Ну вот если я назову этих кукловодов путина и, прости господи, депутатов - «государственные кретины», - то сильно погрешу против истины?

(окончание следует)