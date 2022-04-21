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Московский листок

Началась травля Поклонской. Не о том скорбит

Опубликовано 21.04.2022 в разделе комментариев 1

поклонская мид
Началась травля Поклонской. Не о том скорбит

В эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сказала: «Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? », — отметила она.

И что тут началось!

Глава Россотрудничества Примаков заклеймил свою замшу - назвал эти высказывания «определенным волюнтаризмом и выражением свободы мнений госслужащими». Он заявил, что интересы Россотрудничества и России должны стоять на первом месте. «В связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы»,— написал он в Telegram-канале

«Я говорю о том, что опасно слепо поклоняться любым символам — история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы. Солдаты и обычные люди теряют жизни, многие искалечены и сколько ещё их будет... Сколько военнопленных, сколько горя... Это все называется бедой, трагедией, катастрофой»,— написала Поклонская в ответ своему шефу.

Госсовет Крыма рассмотрит возможность лишения государственных наград замглавы Россотрудничества Натальи Поклонской из-за ее высказываний о символах военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава комитета по законодательству парламента республики Сергей Трофимов.

***

Интересно, а что Поклонская должна был сказать? Что Z и V - это символы любви и радости? Что она целиком и полностью одобряет нанесение неприемлемого счастья Украине посредством спецоперации?

Конечно, она не государственный деятель по складу своего характера, и на верх власти попала довольно случайно. Но так уж вышло, что оказалась там едва ли не единственным искренним человеком.

Не буду утверждать, что вокруг престола плотной толпой собрались жополизы и бездари, но выглядит все именно так. Оно и при царе так было, иначе б не отрекся и не кончил жизнь в подвале Ипатьевского дома. И сейчас, полагаю, если престол зашатается (а он уже не слишкмо крепок), то мы еще удивимся, как много вокруг него было настоящих карбонариев.

Результаты правления этой публики налицо, одно решение дурней другого. И никто никогда ни за что не отвечает.

А Поклонскую надо наказать, чтоб неповадно было. Единственный ведь человек в партии власти, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста. И уволить со всех должностей до 9 мая, чтоб не вышла на шествие "Бессмертного полка" с портретом какого-нибудь парнишки, погибшего на украинской спецоперации...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Что-то ТАМ грядет...
Мимо Проходящий... написал 21.04.2022 02:08
~..~ Privet ~..~
НАВЕРНОЕ она(Поклонская)-
П Р И М Е Р (другим)ПОДАЁТ...
Неуж-то ТАМ("у-престола")...
НАЧАЛ группироваться=ФОРМИРОВАТЬСЯ...
с ИНЫМИ мыслями-взглядами ИНОЙ народ...
* а ЭТА пани - ИХ вперед поВЕДЁТ...
(И в итоге,УЖ-ШАС - НА "престол-взОЙдет")
...Наверное ПВВ,слушая ее - ВЫТИРАЕТ пот...
(ЧТО-то ТАМ назревает,ЧТО-то ТАМ грядет...)
-----
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= ====
С уважением - Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 20-4-22.
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