Приморские дороги. Денег тратят много, а толку никакого

В результате взаимодействия с УФСБ по Приморскому краю ФАС завела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС-Роуд", заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции" (картель на торгах).

ФАС подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях.

По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14,514 млрд рублей. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Согласно п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции", признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, продающими или приобретающими товары на одном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Помимо этого, п.1 ч.1 ст.17 закона "О защите конкуренции" гласит, что при проведении торгов, запросе котировок цен на товары, запросе предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Ситуация с содержанием дорог и дорожным строительством в Приморье давно вызывает тревогу. И это касается не только частных предприятий, но предприятий с полным государственным контролем.

К примеру, в январе 2022 года арбитражный суд Приморского края зарегистрировал иск в отношении АО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» («Примавтодор»).

Истцом выступает ООО "Торговый дом «Уральский завод противогололедных материалов» (Пермь). Сумма иска превышает 16 млн рублей. Другие подробности дела пока не сообщаются.

Как уточняется на сайте правительства Приморья, АО «Примавтодор» является коммерческой организацией, 100 процентов акций которой принадлежат Приморскому краю. Количество работающих (всего) — почти 3000 человек. С марта 2019 года генеральным директором «Примавтодора» является Ширшов Алексей Николаевич.

Это не первый иск к данному краевому предприятию.

Так в январе 2020 года находящееся в стадии ликвидации ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Примавтодор». Причиной данного обращения стали долги АО «Примавтодор» перед ТМК в сумме более 12 млн. рублей.

Еще раньше в преддверии саммита АТЭС предприятие работало по проекту модернизации главного выезда из Владивостока — гострассы М-60. В результате неэффективного управления финансами Примавтодор оказался с многомиллионными долгами.

В феврале 2019 года депутаты Законодательного Собрания Приморья в экстренном порядке вынуждены были принимать программу оздоровления главного автодорожного предприятия Приморья, которое в очередной раз попало в сложное финансово-экономическое положение.

Проблемы с финансами были выявлены в ходе проверки, проведенной краевой Контрольно-счетной палатой (КСП) в отношении отдельных направлений работы АО «Примавтодор» за 2017 год и 9 месяцев 2018 года.

Целью контрольного мероприятия являлась проверка расходования бюджетных инвестиций, выделенных «Примавтодору» на приобретение дорожной техники. Для решения этой задачи уставной капитал акционерного общества за счет краевой казны был увеличен на 730 млн рублей. Дорожную технику, приобретенную на данную сумму, следовало направить на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или муниципального значения в рамках соответствующей госпрограммы.

Также в ходе аудита были проанализированы финансовые показатели «Примавтодора» и его хозяйственная деятельность. В частности, рассмотрены такие вопросы, как выполнение аварийно-восстановительных работ, направленных на ликвидацию разрушений на автодорогах общего пользования регионального значения и восстановление мостов, а также мероприятий, проведенных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщил тогда председатель краевой КСП Юрий Высоцкий, 2017 год предприятию удалось завершить с чистой прибылью в размере 182 млн рублей и выручкой свыше 4,48 млрд. Но уже за 9 месяцев прошлого года при выручке в 2,26 млрд рублей «Примавтодор» получил чистый убыток в 207 млн. При этом на 30 сентября 2018 года компания задолжала банкам по займам около 1,138 млрд рублей, а ее кредиторская и дебиторская задолженности превысили 861 и 669 млн соответственно.

Проверкой было установлено, что для выполнения аварийно-восстановительных работ по ликвидации разрушений на автодорогах и восстановлению мостов краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства в декабре 2016 года заключил с АО «Примавтодор» шесть госконтрактов на общую сумму свыше 1,635 млрд рублей. Однако ни по одному из них предприятие не исполнило своих обязательств в полном объеме и в установленные сроки.

Кроме того, во исполнение госконтрактов «Примавтодор» заключил восемь договоров субподряда на общую сумму 572 млн рублей. Как показала проверка, ни по одному из договоров приемка работ представителями предприятия не осуществлялась, акты приемки работ не подписывались. В то же время ни по одному из случаев ненадлежащего исполнения условий договора субподрядчикам не были предъявлены требования об оплате пеней.

При этом аудиторы выявили ряд нарушений в деятельности автодорожного предприятия. Например, возведение шести новых мостов в рамках госконтрактов ведется без получения разрешения на строительство, подготовки проектной документации и прохождения государственной экспертизы, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Кроме того, отсутствуют разрешение на ввод в эксплуатацию моста через реку Зеркальную возле села Суворово в Кавалеровском районе и проектная документация на капитальный ремонт моста через реку Извилинку в Чугуевском районе.

В числе нарушений были названы неправомерное завышение стоимости договоров субподряда, разработка 29 участков недр местного значения без предусмотренных краевым законодательством документов: утвержденного проекта работ (на 28 карьерах), горноотводного акта (на 19 карьерах) и правоустанавливающих документов на земельный участок (на 26 карьерах).

Именно тогда, с целью оздоровления предприятия помимо финансовых решений принимались и решения кадровые. Именно тогда предприятие возглавил Алексей Ширшов.

Справка. До назначения директором АО «Примавтодор» Ширшов Алексей Николаевич руководил ФГУП "13 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОАО "13 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ", ОАО "42 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ" (все вышеперечисленные предприятия ликвидированы); дорожными предприятиями Надеждинского района и г. Уссурийска; был директором департамента дорожного хозяйства администрации Приморья. Правда в последней должности усидел всего год, был снят с должности из-за срыва строительства Нарвинского тоннеля.

Но как показывают последние события, смена руководителя, финансовые вливания из краевого бюджета ситуацию на предприятии в лучшую сторону не изменили.

А нарушения, связанные с завышением субподрядных контрактов присутствуют до сих пор.

Существует даже некий перечень субподрядных организаций, через которые осуществляется списание бюджетных средств путем завышения стоимости контрактов. С такими предприятиями АО «Примавтодор» работал как при прежних руководителях, так и при нынешнем.

Одной из таких субподрядных организаций является Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное. Надеждинское", единственным учредителем и бессменным руководителем которого является Мушарапов Рифкат Хамисович.

Через данное ООО за несколько лет пропущены огромные денежные средства, как через контракты с АО «Примавтодор», так и непосредственно через контракты с Министерством дорожного хозяйства Приморья, администрациями муниципальных образований края.

Проверить исполнение данных контрактов достаточно просто. Нужно лишь проехать по «отремонтированным участкам» автомобильных дорог.

Например, проехать по участку дороги до села Ясное, что расположено в Артемовском городском округе практически невозможно. Асфальтное покрытие практически полностью уничтожено. Дорога больше напоминает поле после массовой бомбардировки, чем отремонтированную дорогу. При этом согласно госконтракта № 2253803058121000059, заключенного между Министерством транспорта и дорожного хозяйства и данным ООО 25.10.2021 года данное дорожное полотно должно быть полностью отремонтировано и восстановлено до 30.12.2021 года. И сумма контракта составляет 17 926 041 рублей.

Такая же ситуация с исполнением госконтракта № 2253803058120000050. Только сумма контракта существенно выше - 51 887 155 рублей, а срок исполнения истек еще в конце 2020 года.

При этом никто никаких мер по данным фактам не принимает, а в Приморье продолжается разрушение дорог и мостопад.

Только за последние два дня в крае были повреждены и частично разрушены два моста в Шкотовском и Спасском районах.

Видимо губернатора Олега Кожемяко такая ситуация вполне устраивает.