С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже?

Сергей Владимирович Храмов - Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России,
Председатель Российского объединенного профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки, Председатель Российского профсоюза работников (учащихся) учреждений образования и культуры, государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, коммунального хозяйства, торговли (РПРиУ). Ведущий Анатолий Баранов.
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Работники - первейшие коллаборанты написал 21.04.2022 09:50
Работники особо не рыпаются написал 21.04.2022 09:40
Для чего интронизация набиулиной сегодня произойдет?!
Для того, чтобы гнобить населюеов безденежьем!
А для чего это надо? А для того, чтобы работник не выпендривался дает олигарх на 20 тыр больше, чем пожешь натаксовать тли насидеть охранником!? Вот и беги к олигарху-благодетелю. А олигарх откуда взял? Да спер через офшор, уклонился от налогообложения!