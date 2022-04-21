С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже? #профсоюз #спр #храмов Сергей Владимирович Храмов - Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России, #Храмов, #профсоюз, #СПР, Председатель Российского объединенного профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки, Председатель Российского профсоюза работников (учащихся) учреждений образования и культуры, государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, коммунального хозяйства, торговли (РПРиУ). Ведущий Анатолий Баранов.



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