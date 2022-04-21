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Московский листок

С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже?

Опубликовано 21.04.2022 в разделе комментариев 2

#профсоюз #спр #храмов

Сергей Владимирович Храмов - Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России,

#Храмов, #профсоюз, #СПР,

Председатель Российского объединенного профсоюза работников предприятий гражданского машиностроения, оборонной промышленности, металлургии и металлообработки, Председатель Российского профсоюза работников (учащихся) учреждений образования и культуры, государственных, муниципальных и некоммерческих организаций, коммунального хозяйства, торговли (РПРиУ). Ведущий Анатолий Баранов.



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Всего комментариев к статье: 2
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Так штаа
Работники - первейшие коллаборанты написал 21.04.2022 09:50
Олигархата и активисты либрастического концлагеря, с лозунгом "умри ты сегодня, а я завтра" в отношении населения. Но опять же все завязано на ЦБ и минфин, они морят нааеление недофинансированием, хоть денег хоть жопой жуй, поэтому работники олигархических предприятий, да и других предприятий и государственных казенных и бюджетных - все так себя ведут. И бизнеса мелкие и средние буржуи не могут подняться, чтобы предложить работникам нечто конкурентное по деньгам.
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Когда профукана финансовая система
Работники особо не рыпаются написал 21.04.2022 09:40
Против олигархата.
Для чего интронизация набиулиной сегодня произойдет?!
Для того, чтобы гнобить населюеов безденежьем!
А для чего это надо? А для того, чтобы работник не выпендривался дает олигарх на 20 тыр больше, чем пожешь натаксовать тли насидеть охранником!? Вот и беги к олигарху-благодетелю. А олигарх откуда взял? Да спер через офшор, уклонился от налогообложения!
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