Макрон оставляет моих собачек без корма, уже навсегда

Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен.

Об этом свидетельствует соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.

Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.

Что-то как-то я и не удивлен...

Мои собаки обращаются к Макрону

А мои собаки остаются без французского корма "Бабин", видимо, уже до конца своих дней. Макрона им не пережить...





PS.Ясное дело, на запрос моих собачек президент Франции ответа не дал, что является грубым нарушением Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)