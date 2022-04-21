Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Макрон оставляет моих собачек без корма, уже навсегда

Опубликовано 21.04.2022 автором в разделе комментариев 0

франция выборы
Макрон оставляет моих собачек без корма, уже навсегда

Действующий глава государства и кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон после телевизионных дебатов представляется большинству зрителей более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен.

Об этом свидетельствует соцопрос компании Elabe для телеканала BFMTV, издания Express и телекоммуникационной компании SFR.

Согласно опросу, Макрона "победителем" назвали 59% опрошенных, а Ле Пен - 39%.

Что-то как-то я и не удивлен...

Мои собаки обращаются к Макрону

А мои собаки остаются без французского корма "Бабин", видимо, уже до конца своих дней. Макрона им не пережить...


PS.Ясное дело, на запрос моих собачек президент Франции ответа не дал, что является грубым нарушением Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 01.07.2021) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

 



Рейтинг:   4.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в ...
21.04.2022
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже?
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы х...
21.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе (2)
Граждан РФ поперли с криптовалютной биржи (0)
Похоже, цель спецоперации - это прояснение географии Украины (1)
Москва будет похожа то ли на Лондон, то ли на Когалым (0)
Макрон оставляет моих собачек без корма, уже навсегда (0)
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже? (2)
Приморские дороги. Денег тратят много, а толку никакого (0)
Началась травля Поклонской. Не о том скорбит (15)
Слабоумные борцы (5)
Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эльвира в свободном плавании
Михаил Делягин Михаил Делягин: Граждане вряд ли почувствуют санкции Лондона против Мосбиржи
Дарья Митина Дарья Митина: Отставить флэш-моб!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что делать с деньгами и работой сегодня: Нас убивают не кризисы, а страх, безволие, паника
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет абсолютно точный Ольшанский:
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss