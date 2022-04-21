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Московский листок

Москва будет похожа то ли на Лондон, то ли на Когалым

Опубликовано 21.04.2022 в разделе комментариев 0

москва собянин
Москва будет похожа то ли на Лондон, то ли на Когалым

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о своем отношении к исторической застройке. Позицией в этом вопросе он поделился в рамках паблик-тока "Москва и ее творцы. Кто придумывает город".

Кузнецов отметил, что институт бережного отношения к историческому наследию возник на фоне массовой урбанизации, хотя в прошлом люди считали, что новое лучше старого.

"При этом сейчас люди не понимают, что многие решения, принимающиеся для комфорта их жизни, неизбежно связаны с жестким отношением к некоторым памятникам архитектуры", – цитирует Кузнецова "Мослента".

Главный архитектор столицы убежден, что необходимость восстановления всех утраченных построек в мельчайших деталях является иллюзией.

"Посмотрите на Лондон. Это один из лучших городов в мире благодаря своим контрастам. Его сейчас готовы лишить статуса культурного наследия ЮНЕСКО, потому что власти радикально относятся к своей старине и не боятся обновлений", – добавил Кузнецов.

Н-да... Вообще-то Лондон - самая чудовищная столица Европы. И ЮНЕСКО совершенно право, исключая из культурного наследия это бессмысленное нагромождение камней и бетона.

Ну а теперь с такими взглядами молодой Кузнецов решил "придумать Москву"?

А может, не надо? Может, не стоит придумывать то, что уже было придумано без малого тысячу лет назад?

Ехал бы правда в Когалым какой, там простора много, и всем понравится... А столицу можно было бы доверить архитектору с менее радикальными взглядами и большим уровнем культуры...

А то я и правда Москву, где родился и прожил большую часть жизни, давно уже не узнаю. Даже городские преспективы, которые казались вечными и те изменились до неузнаваемости... Скоро, пожалуй, придется город переименовывать в какой-нибудь Новый Когалым, потому что на Третий Рим совсем не похоже...

 А.Б.



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