Похоже, цель спецоперации - это прояснение географии Украины

Шойгу доложил верховному об освобождении Мариуполя

Обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни, доложил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хотя вроде бы об "освобождении" города говорили и раньше - и мэра уже назначили давно...

7 марта, спустя 12 дней после начала спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.

Заметим, Мариуполь находится километрах в 12-ти от линии разграничения, из Коминтерново город уже видно. Но его окружение заняло 12 дней.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".

Видимо, он полагает, что Мариуполь отдельно, а комбинат отдельно. Но на самом деле "Азовсталь" как раз в центре города.

Еще вчера сообщалось, что из заблокированных помещений выходили мирные жители, а украинские подразделения продолжали обороняться.

И вот сегодня - очередная перемога.

Когда следующая?

Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в течение дня перейдет под контроль российских военных, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале...

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за его нецелесообразности

Президент России Владимир Путин назвал штурм промышленной зоны в Мариуполе нецелесообразным, приказал отменить его, сообщает РИА Новости.

"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", - сказал Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

У меня такое чувство, что у каждого из них свой Мариуполь.

Конашенков освободил город еще 16 числа и вывел "Азовсталь" из городской территории.

Шойгу тоже освободил Мариуполь, но только сегодня.

Кадыров собирается занять "Азовсталь" к концу дня.

Путин говорит, что штурмовать "Азовсталь" бесполезно.

Сочувствую растерянности военных - какой приказ выполнять?

В общем, давайте дождемся официальной информации - где Мариуполь, что он из себя представляет и кто там сегодня главный.

Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области

и освободили дорогу на столицу региона, заявил РИА Новости министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

Еще одна загадка украинской географии.

Как сообщил корреспондент агентства с места событий, произошла стыковка частей МВД ЛНР, которые обеспечивают безопасность на территории Харьковской области, и их коллег, которые зашли непосредственно из ЛНР во главе с министром Корнетом.

Видимо, речь идет о второстепенной дороге из Сватово на Купянск и далее, километров 110-120.

"Теперь дорога на Харьковскую область из Луганской Народной Республики свободна и безопасна, может использоваться для обеспечения логистического подвоза продуктов питания <...> и обеспечения нормальной жизнедеятельности гражданского населения", — сказал глава МВД ЛНР.

Ну вот прямо путешествие Ильи Муромца в Киев.

Харьков находится в 40 километрах от границы РФ, и логистический подвоз по дороге через Русскую Лозовую никогда не прерывался. Как и чрез Казачью Лопань, и через Шестаково.

В чем стратегический смысл возить что-либо из ЛНР в Харьков через Купянск и Чугуев, в 3 раза дальше?

Тем более, что только сегодня российские войска провели разведку боем в районе города Чугуев. На линии Чугуев-Змиев сосредоточена часть Харьковского гарнизона ВСУ и национальных батальонов. А Чугуев как раз на дороге из ЛНР в Харьков.

Я запутался. Требую разъяснений от Русского географического общества, тем более, что президент РГО как раз очень удачно Сергей Кужугетович Шойгу.

Анатолий Баранов