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Московский листок

Граждан РФ поперли с криптовалютной биржи

Опубликовано 21.04.2022 в разделе комментариев 0

Граждан РФ поперли с криптовалютной биржи

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вводит ограничительные меры для граждан РФ, чьи балансы криптоактивов превышают 10 тысяч евро: теперь им разрешено только выводить средства, говорится в сообщении на сайте Binance.

Согласно ограничениям, соответствующие лица должны закрыть любые контракты в течение 90 дней, и не открывать новые позиции.

Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будет доступна только функция вывода средств. На этих аккаунтах будут ограничены возможности ввода средств и торговли. Лимит также распространяется на все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в продуктах Binance Staking и Binance Earn.

Ну вот, а говорили, что крипта - островок свободы и независима от государств. Ага.

Самая твердая валюта для россиян на сегодня, причем абсолютно свободная от ограничений - это патроны к автомату Калашникова. Выстрел - доллар. И курс давно держится.

 А.Б.



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