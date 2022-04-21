Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе

Опубликовано 21.04.2022 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Не забывайте VPN!

1 Поклонскую геть! Ой, извините, нафиг https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Шойгу доложил верховному об освобождении Мариуполя https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за его нецелесообразности

4 Подразделения Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области

5 Москва будет похожа то ли на Лондон, то ли на Когалым https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Граждан РФ выгнали с криптовалютной биржи https://forum-msk.org/material/news/1...

7 Макрон накануне выборов победил в теледебатах https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Хорошая мина при плохой игре!
Medic написал 21.04.2022 13:20
Да! Указания главкома и его окружения многим открыли глаза на скрытые цели спецоперации.
Так заведующий больницы дает указание хирургу: часть раковой опухоли трудно доступна.
Так чтобы не вызвывать затруднения у персонала зашейте ее хорошенько и будем считать операцию успешной!
Ответить
(без названия)
23689 написал 21.04.2022 13:10
"Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за его нецелесообразности".
А какая у него вообще целесообразность в организованном им взаимном уничтожении поголовья русских и украинцев!?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в ...
21.04.2022
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже?
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы х...
21.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе (2)
Граждан РФ поперли с криптовалютной биржи (0)
Похоже, цель спецоперации - это прояснение географии Украины (1)
Москва будет похожа то ли на Лондон, то ли на Когалым (0)
Макрон оставляет моих собачек без корма, уже навсегда (0)
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже? (2)
Приморские дороги. Денег тратят много, а толку никакого (0)
Началась травля Поклонской. Не о том скорбит (15)
Слабоумные борцы (5)
Российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эльвира в свободном плавании
Михаил Делягин Михаил Делягин: Граждане вряд ли почувствуют санкции Лондона против Мосбиржи
Дарья Митина Дарья Митина: Отставить флэш-моб!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что делать с деньгами и работой сегодня: Нас убивают не кризисы, а страх, безволие, паника
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет абсолютно точный Ольшанский:
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss