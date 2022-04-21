Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Тяжелейший удар - блокировка ФОРУМа.мск. https://forum-msk.org/ Кто на "маке" может заходить без проблем, для "хрома" вот расширение, которое прекрасно открывает как ФОРУМ.мск так и Фейсбук: https://chrome.google.com/webstore/de... Очень прошу - заходите, посещаемость упала раза в два, надо как-то восстанавливать, пока не посадили совсем.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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Medic написал 21.04.2022 13:20
Так заведующий больницы дает указание хирургу: часть раковой опухоли трудно доступна.
Так чтобы не вызвывать затруднения у персонала зашейте ее хорошенько и будем считать операцию успешной!
23689 написал 21.04.2022 13:10
А какая у него вообще целесообразность в организованном им взаимном уничтожении поголовья русских и украинцев!?