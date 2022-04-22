Ростовская элита крадет водоводами

Как говорят американцы, понимающие в рыночных экономиках немножко больше чем мы: если ты украдёшь булку хлеба – тебя посадят в тюрьму, если железную дорогу - в парламент!

А вот интересно, куда посадят за кражу городских водоводов?

Как можно украсть водоводы, он же по закону муниципальная собственность?

А очень просто. Ведь как нам правильно говорят либералы - для творческой силы рыночной экономики нет ничего невозможного.

Итак, схема аферы.

Ростовский водоканал был акционирован в 2007-м. Акции город продал концерну «Евразийский». По уверению мэра, а также компетентных экспертов (знающих о рыночной экономике всё), это совершенно необходимо для решения проблем водоснабжения. Отметим, что акционировано было непосредственно имущество водоканала (здания, техника для обслуживания водоводов).

Водоводы по прежнему принадлежат городу, взяты концерном в аренду, но далее вступила в ход нехитрая комбинация.

Делай раз.

«Концерн взимает средства за подключение, инвестирует их в строительство новых сетей и реконструкцию старых, которые регистрирует уже на себя», – рассказывает юрист Ирина Якымив. Таким образом ростовчане за свои же деньги дарят свой водопровод эффективному собственнику. Время полного «переползания» водопровода из муниципального в частный – 10 лет.

Делай два.

У «Внешторгбанка» в 2010 г. берётся кредит в 4 миллиарда рублей. Срок возврата - 2022 год. И вот эти водоводы отданы в залог. А если концерн не может расплатиться по кредиту и банк выставит водопровод на торги? Или сами хозяева ещё кому-либо продадут?

Отметим, что плату за воду нельзя брать, как душеньке угодно. Плату можно взимать только, по так называемому, экономически обоснованному тарифу. Но одно дело - когда у всех водоводов один хозяин (с одним штатом управленцев с очень нехилой зарплатой), другое дело - когда у каждого водовода свой хозяин, на каждом сидит штат управленцев (причем тоже с оплатой приличной для лиц высокого положения). Такое вот умножение господ эффективных управленцев (с экономически обусловленной «необходимостью» оплачивать услуги каждого из них) взвинтит тариф очень сильно.

«Но ведь любой водовод — это стратегический объект, который должен находиться в собственности города. Давайте обратимся к истории. Захват любой территории всегда начинался с захвата почты и колодца, нередко с отравления источников воды. Возможное прекращение подачи водоснабжения приведёт к манипуляции стратегическим объектом, а, значит, и населением. Поэтому категорически нельзя допускать, чтобы стратегические объекты города оказались в частных руках», — публично комментирует данную ситуацию депутат гордумы от КПРФ Наталья Оськина.

Отметим, что руководство водоканала оказалось под следствием, слишком много денег было канализировано куда-то не совсем туда. Однако за сам переход в частные руки важного стратегического объекта никто привлечён не был. А если бы даже и был — государство у нас сейчас не тоталитарное, а совсем наоборот, поэтому судебная практика по хищениям в особо крупном масштабе обычно очень гуманна к расхитителям. Как правило, срок следствия и суда немножко превышает сроки давности по предъявленным обвинениям. И весёлые ребята снова радостно вливаются в свободный рынок. К примеру, в 2021 г. были освобождены от ответственности, попавшие под суд господа-расхитители ЗиДа (оборонный завод в Перми). Отметим, Михаил Чернышев (бывший мэр Ростова-на-Дону, нынешний депутат Госдумы) до сих пор публично заявляет, что акционирование водоканала было правильным решением.

Особо отметим, что ситуация с водоканалом – не первый совместный подвиг ростовских властей и свободного рынка.

Можно вспомнить историю с пожаром на Театральном спуске. По странной случайности выгорели 10 тысяч квадратных метров жилой застройки. Пожарные почему-то очень долго не ехали. А потом не очень активно тушили. Следствие изначально выдвинуло версию поджога, потом как-то перешло на несчастный случай. Значительной части погорельцев пришлось бороться за выплату компенсации более 3-х лет. Да и то, они получили её не в полном объеме.

Можно вспомнить дом 4 по Кривошлыковскому переулку. Трещина в доме была незаметна для властей около 10 лет. А потом, когда данная территория заинтересовала застройщиков, ранее незначительное вдруг стало смертельной угрозой.

31 января 2022 года жильцов попытались выкинуть из дома в аварийном порядке, объявили ЧС и потребовали немедленно переселиться в дом по адресу Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей). Благодаря активности жильцов оперативно зачистить дом не получилось. В настоящий момент противостояние продолжается.

Можно вспомнить милые аферы банка КБ «Центр-Инвест». А именно — задним числом повысить процент по ипотеке, потом через суд изъять квартиру за долги. Даже несмотря на то, что процент (даже повышенный) уже оплачен. Сейчас подобным образом лишают жилья семью инвалидов Калабиных-Малиевских.

При этом даже бесстыдными ростовские власти назвать нельзя. Ростовские власти заботятся о своей репутации, а именно, как официально объявлено:

«Администрация Ростова-на-Дону заключила контракт ценой в 32,3 млн рублей с "Расо-Коммуникации". За эти деньги компания должна будет обеспечить выход 535 минут материалов о работе чиновников и жизни столицы Дона на телеканале "Россия 1", 429 минут - на канале "Дон 24" и 365 минут - на канале "Россия 24"» (источник https://t.me/akcentynews/6853).

И тут вот встаёт один единственный вопрос. А мы-то сколько всё это терпеть будем? Может, всё-таки, пора с этим что-то сделать? Благо и опыт в нашей стране имеется. Исторический. Но с каждым днём становящийся всё более актуальным и востребованным!