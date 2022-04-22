О милосердии Путина, карасях в сметане и "нашей" армии

Последний довод Зеленского

Сегодня произошло событие, которое, на мой взгляд, неправильно объясняют и кремлёвская, и киевская стороны. Давайте и я дам свой взгляд на суть произошедшего.

Ещё утром в четверг 21 апреля Кадыров сообщил, что он силами чеченцев в этот день возьмёт штурмом завод «Азовсталь» в Мариуполе, на котором укрепился уже легендарный националистический полк «Азов». Но чуть позже, к обеду в этот же четверг СМИ сообщили, что путин отменил этот штурм.

Кремль дал такое объяснение: «Президент России назвал штурм промышленной зоны «Азовстали» в Мариуполе нецелесообразным. В ходе встречи с Шойгу Путин приказал отменить штурм и потребовал заблокировать территорию бывшего завода». Типа не очень и хотелось, а нам надо понять, что тут всё, как в басне: «Хоть видит око, / Да зуб неймет».

Киев тоже дал пояснение и в таком же духе: «Утром Путин и Шойгу публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, во-вторых, что Россия не будет штурмовать «Азовсталь». Потому что не хотят повлечь за собой «беды и потери среди российского войска», которому иначе пришлось бы вести сложные бои на руинах «Азовстали». Путин «проявил заботу о российских солдатах». Это значит, что они не могут физически взять «Азовсталь». Они это поняли. Они понесли огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод», – сказал во время брифинга Арестович». Короче, украинские защитники Мариуполя доблестно отбивают атаки кремлёвских войск.

Шпрехенфюрер Киева Арестович как-то быстро забыл, что Ютуб забит роликами, в которых украинские защитники Мариуполя уже дней 10 настойчиво просят помощи, сообщая, что им некем заменять убитых и раненных, нечем сдерживать атаки войск Кремля и они едва держат оборону. Да, бойцы полка «Азов» продолжают делать вылазки из территории завода «Азовсталь» и уничтожают зазевавшихся кадыровцев и милицию ДНР по всё территории Мариуполя, но они делают это из последних сил. Так, что и Арестович не убедителен.

Так, что произошло?

Начнём с того, что Мариуполь очень важен для Кремля, поскольку позволяет объединить ЛНР и ДНР с Крымом в одно целое, и по украинским данным защитники Мариуполя удерживают у его стен 10% всех войск и тяжёлого оружия Кремля.

Именно стойкостью защитников Мариуполя украинцы объясняют нехватку сил Кремля для захвата Киева и Чернигова. Полк «Азов», часть подразделений бригады морской пехоты Украины и немного полицейских Мариуполя стали для украинцев образцом отваги, смелости и преданности Родине, обрели нимбы святых мучеников. Да и за границей их самоотверженность уже сравнялась с самоотверженностью 300 спартанцев. Для Украины полностью потерять «азовцев» будет тяжело, и ещё тяжелее – не иметь возможности помочь им.

Ещё пару недель назад Украина вертолётами забирала раненых из Мариуполя, но милиция ДНР прорвалась к морю и начала эти вертолёты с ранеными сбивать, таким образом оказать защитникам Мариуполя хоть какую-то материальную помощь, Киев уже не способен.

Далее, тактика боёв исходит из того, где именно идут бои, а в Мариуполе они большей частью идут в городе. И единственный способ уменьшить потери собственных войск в таких боях – это бить тяжёлым оружием и бомбардировать с воздуха огневые точки противника, а они находятся в зданиях города. Вот обе стороны, прячущиеся в зданиях Мариуполя, и лупят по этим зданиям, и разрушают их до основания.

Наконец войска Кремля загнали полк «Азов» на территорию металлургического комбината «Азовсталь», туда же пробились 500 человек морских пехотинцев и полицейских, защищавших порт. (Часть морских пехотинцев предала и сдалась). В металлургии заводские здания достаточно прочные и негорючие, при наличии запасов для боя и жизни, территории металлургических заводов защищать можно достаточно долго.

Но войска Кремля и так понесли тяжёлые потери, жертвовать людьми не были намерены и уже 15 апреля ВКС Кремля начали бомбить «Азовсталь» бомбами весом в три тонны. Эти бомбы в обычном грунте оставляют воронку в 80 метров диаметром и 20 метров глубиной. Кроме авиации, Кремль будет перепахивать территорию «Азовстали» с помощью артиллерии – помимо 152-мм калибра и 203-мм САУ 2С7 «Пион», и ТОС-1А «Солнцепёк». Так, что помянутый Кадыровым «штурм» - это перепахивание всей площади «Азовстали» авиабомбами и артиллерией.

Положение и защитников Мариуполя, и Зеленского стало отчаянным. И Зеленский пошёл на своеобразный шаг.

Начиная с самого начала войны, как только стало понятно, что блицкрига не будет, Кремль начал унижённо просить Зеленского о мире. А тот делал вид, что тоже типа хочет мира, но выдвигал такие его условия, что Кремль, как можно понять, корчился от ужаса. И вот теперь Зеленский заявил, что если защитники «Азовстали» в Мариуполе будут уничтожены, то он вообще с Кремлём за стол переговоров не сядет! И когда накануне (в среду 20 апреля) Кремль послал в Киев проект мирного договора, «который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки», - как сказал Песков, то помощники Зеленского пообещали эти писания рассмотреть потом когда-нибудь, а сам Зеленский вечером сообщил, что он и читать этот проект не стал. Как я понимаю, потому что уже заявил Кремлю условия. И, как я понимаю, Кремль бросился эти условия исполнять – отказался добивать украинских защитников Мариуполя.

На мой взгляд, такая версия происходящего имеет право на её рассмотрение.

Арестович, понятное дело, о такой версии события молчит, поскольку, как я думаю, Зеленский опять выдвигает новые условия мира и ему не выгодно компрометировать Кремль в глазах народа России. Иначе Кремль начнёт артачится, чтобы «сохранить лицо» в глазах российских дебилов.

О наших

Но я хотел сказать не только об этом.

У нас есть достаточно известный как бы социалист, даже пострадавший от Кремлёвского режима, Николай Николаевич Платошкин. Так вот, обидевшись на Ю. Подоляку и И. Стрелкова, Платошкин разразился гневной отповедью, убедительно пояснив: «Потому что критиковать нашу армию, когда там люди погибают, считаю подлостью» https://www.youtube.com/watch?v=4k5wIASQ6lY&t=24s.

Я тоже не критикую Вооружённые Силы России, как и Вооружённые Силы Украины в этой братоубийственной войне. Я не хочу в этой войне участвовать никаким образом. Я указываю, что эта война со стороны России является преступлением по законам самой России. Я точно так же относился и к Российско-грузинской войне 2008 года, считая в той войне оба правительства фашистскими и преступными https://pub.wikireading.ru/166544.

Ну, что тут поделать – я гражданин СССР.

А Н.Н. Платошкин – российский социалист. В этом разница, правда, на первый взгляд, казалось бы, не очень принципиальная. Но при всех при этих политических разногласиях мне не понятно другое – почему Платошкин считает нынешнюю армию «нашей»?

И армия Власова тоже была нашей??

Нынешний режим сфальсифицировал против меня три уголовных дела, я и мои товарищи сидели в тюрьме, уголовное дело было сфальсифицировано и против Платошкина, и он тоже осуждён. И что – эта «наша» армия нас защитила? Против лидера миллионов граждан России, А. Навального, сфальсифицировано дело, и он брошен в застенки режима. «Наша» армия его защитила? Десятки тысяч граждан России вышли без оружия на протесты против незаконного ареста Навального, пытаясь воспользоваться своим правом на митинги. И что «наша» армия? А «наша» армия в лице Росгвардии цинично и жестоко избивала граждан России – это «наша» армия?

Это армия фашистского режима Кремля, режима, установленного в России, в том числе, и с помощью этой «нашей» армии.

Смотрите, в 1993 году (как бы то и ни относится к этому) какая-то часть народа России приняла Основной закон страны – Конституцию, и в ней установила в статье 15: «4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Это народ так приказал всем, в том числе и своей, как он полагал, армии. Армии народа.

Соответственно, в статье 15 Конституции народ России в числе прочего приказал своей армии исполнять Резолюцию, принятую XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 года, согласно которой то, что происходит сейчас на Украине, является агрессией России против Украины. То есть прямо в Конституции запретил российской армии участвовать в агрессиях.

(Я могу ещё и упомянуть статью 353 УК РФ, но Уголовный кодекс принимала Дума, а Конституцию – сам народ).

Украина - фашистское государство, спору нет, но то, что сегодня на Украине творит Кремль при помощи своей армии – это фашизм в квадрате. Наглейший, нарочито показательный фашизм, плюющий на интересы не только народа Украины, но и в первую очередь на интересы российского народа. Ведь после этой войны народ Украины предстанет героями, а народ России вместе с армией Кремля предстанет перед всем миром фашистским дерьмом.

И никаким доводами не объяснить нападение Кремля на Украину, которая никак, никаким образом не угрожала России.

Уверения Кремля, что Украина угрожала тем, что хотела вступить в НАТО, - это для дебилов от рождения. Поскольку для предотвращения этой опасности надо было сразу на НАТО напасть, пока НАТО Украиной не усилилось.

Уверения Кремля, что это была помощь ДНР и ЛНР, - такого же рода. Поскольку, во-первых, не заключи Кремль договор с этими государствами, не было бы ни малейших поводов напасть на Украину. То есть, заключение договора было не защитой ДНР и ЛНР, жители которых сейчас умываются кровью, а всего лишь хилым поводом к агрессии. Во-вторых, даже на тех территориях, на которых сегодня располагаются ДНР и ЛНР, нет никакой уверенности, что граждане этих областей голосовали за создание ДНР и ЛНР. В-третьих, со стороны ДНР и ЛНР эта война является откровенной агрессией, поскольку эти образования имеют целью расширить свои территории за счёт украинских областей.

И сегодня считать нынешнюю российскую армию армией народа России, может только человек, пытающийся встроится в фашистский режим Кремля.

Что касается «поцреотических» кретинов, то на то они и кретины.

Но ведь вы, Николай Николаевич, не дежурный троль – вы человек, ведущий за собой сколько-то сторонников. Вам нельзя быть кретином, не понимающим, что к чему в политике. И если бы вы сами не были осуждены и не тянули условный срок, то этими назидательными словами к вам можно было бы и ограничиться, но ведь вы уже по суду над вами и по приговору как бы должны были понять суть этого режима! Фашистскую суть!

И получается, что вы как карась в сметане – вас самого жарят, а вы кричите всем: «Как вкусно пахнет!».

«Наша армия!», - надо же.