Сгорел военный НИИ в Твери. Сам или помогли?

Число погибших при пожаре в здании оборонного НИИ в Твери увеличилось до пяти человек. К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.

Военная прокуратура начала проверку после инцидента и примет меры для привлечения виновных к ответственности, заявила пресс-служба ведомства.

Огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны в Твери, сообщили в командовании гарнизона. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали. Ранее в экстренных службах уточняли, что два человека погибли, еще 20 пострадали, часть из них поместили в реанимационные отделения больниц.

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Всех, конечно, волнует, само загорелось или помогли.

Вопрос политический. Если загорелось само, то возможно кого-то из пострадавших придется отправлять прямо с больничной койки на тюремные нары, чего не хотелось бы.

Если это украинские террористы, то не хочется делать им рекламу. Ну и в силе первое соображение - прямо с больничной койки отправлять в тюрьму как пособника террористов как-то тоже не очень...

К объективности следствия оба вопроса отношения не имеют.

А.Б.