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Московский листок

НИИ, разрабатывавший "Искандеры", сгорел из-за неисправной электропроводки

Опубликовано 22.04.2022 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
НИИ, разрабатывавший "Искандеры", сгорел из-за неисправной электропроводки

Очередное странное событие на сей раз случилось в Твери. В Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны произошёл крупный пожар, охвативший 3 верхних этажа и площадь 2,5 тыс. кв. метров. Кровля обрушилась по всему периметру, здание выгорело полностью. Погибли 6 или 7 человек, более 20 ранены. По сообщениям СМИ, институт принимал участие в разработке знаменитых "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков.

 

По моим обывательским представлениям, такое учреждение должны были бы охранять и беречь как зеницу ока. Гордиться-то у нас, кроме "Искандеров", больше нечем. Казалось, что подобный институт располагается в помещениях, которые отделкой и системами безопасности хотя бы отдалённо напоминают прославленный геленджикский дворец. Какое там... Говоря о причинах пожара, МЧС констатировало, что здание 1947 года постройки изнутри было обшито пластиком, загорелось из-за аварийного режима работы электросети, и огонь быстро распространился из-за пустот в деревянных перекрытиях.

 

Всё это как-то странно. Обычно деревянные перекрытия пропитываются огнезащитным составом, и качество обработки регулярно проверяется в специализированных лабораториях. Также систематически производятся испытания электрических сетей и оборудования. Отделка на путях эвакуации предполагает применение негорючих материалов. А тут ведущий военный институт сгорает за полтора часа пионерским костром! Да ещё с человеческими жертвами. Да ещё на втором месяце проводимой на Украине спецоперации, когда всеобщее внимание приковано к военной мощи России.

 

Может, диверсия? Ну кто-то же довёл до того, что передовой НИИ размещался в полусгнившей рухляди, едва прикрытой смертоносным при пожаре пластиком? Кто?



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