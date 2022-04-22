Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых

Опубликовано 22.04.2022 в разделе комментариев 1

ленин царь памятник
Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых

Дата не круглая, 152 года. Да ведь и в СССР день рождения вождя мирового пролетариата не был красным днем календаря. Но и не замечать ее тоже было не принято.

В "новой России" даже 150-летний юбилей основателя государства на официальном уровне решили "не заметить". Во всеми мире отмечали, как-никак один из трех русских политичеких деятелей, которых знают и почитают во всем мире, причем оставшиеся два считали Ленина своим вождем и учителем. Да, не Столыпина же знают и почитают во всем мире, и не Бердяева с Гайдаром, а Ленина, Сталина и Троцкого.

И вот что интересно - идеи Ленина и сама его личность снова выходят на первый план истории, в основном на фоне идейного краха всего остального.

В Геническе на днях случилось знаковое событие - после входа туда российских войск первым делом восстановили разрушенный памятник Ленину. Не газопровод, не отделение Сбербанка, а "бесполезный" памятник.

Причем явно инициатива шла снизу - украинские власти к памяти Ленина относятся сами знаете, как. Но ведь и российский официоз немногим лучше. 

ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля

Но те на Украине, кто относится к российской реконкисте положительно видят обоснование этого именно в этом в восстановлении СССР, Советского союза. Не империю же Романовых приветствовать, о которой и не помнит никто. А про СССР все же помнят в старшем поколении, и, как водится, помнят хорошее, а плохое обычно забывается...

И новой власти приходится подыгрывать - все чаще на боевой технике появляются флаги с серпом и молотом, которые у российского начальство никакого восторга не вызывают, но хоть какое-то идейное и моральное обоснование для происходящего нужно...

На Украине все советское запрещено, ну так хоть в пику этому - вот вам Ленин в Геническе!

Кстати, Мариуполь в советское время назывался Ждановым. Луганск - Ворошиловградом, а Алчевск - Коммунарском. 

Может, начать с исправления имен?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Ждьдлтьдлтлд написал 22.04.2022 08:01
титл егойный - кондовый оксюморон: "Вождь мирового пролетариата"
пролетарий - человекообразный с одним потенциалом - репродукцией
пустоцветный сифилитик - "вождь", - гыыыыы
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Деятельность В.И.Ленина принесла России больше пользы или вреда?:
Результаты
Интернет-ТВ
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в ...
21.04.2022
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы хуже?
С профсоюзами в США считалась даже мафия. Чем мы х...
21.04.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям учиться летать без GPS (0)
Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых (1)
НИИ, разрабатывавший "Искандеры", сгорел из-за неисправной электропроводки (2)
Сгорел военный НИИ в Твери. Сам или помогли? (1)
О милосердии Путина, карасях в сметане и "нашей" армии (4)
Ростовская элита крадет водоводами (0)
Дурная бесконечность: об изъянах российской элиты (3)
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе (7)
Граждан РФ поперли с криптовалютной биржи (0)
Похоже, цель спецоперации - это прояснение географии Украины (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок - Кассандра?.....
Дарья Митина Дарья Митина: После эфира
Михаил Делягин Михаил Делягин: Служебное собаководство: России требуется кадровая реформация
Михаил Делягин Михаил Делягин: Служебный переворот: России требуется кадровая реформация
Дарья Митина Дарья Митина: Мариуполь
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss