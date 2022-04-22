Сегодня - День рождения Ленина, и он опять живее всех живых

Дата не круглая, 152 года. Да ведь и в СССР день рождения вождя мирового пролетариата не был красным днем календаря. Но и не замечать ее тоже было не принято.

В "новой России" даже 150-летний юбилей основателя государства на официальном уровне решили "не заметить". Во всеми мире отмечали, как-никак один из трех русских политичеких деятелей, которых знают и почитают во всем мире, причем оставшиеся два считали Ленина своим вождем и учителем. Да, не Столыпина же знают и почитают во всем мире, и не Бердяева с Гайдаром, а Ленина, Сталина и Троцкого.

И вот что интересно - идеи Ленина и сама его личность снова выходят на первый план истории, в основном на фоне идейного краха всего остального.

В Геническе на днях случилось знаковое событие - после входа туда российских войск первым делом восстановили разрушенный памятник Ленину. Не газопровод, не отделение Сбербанка, а "бесполезный" памятник.

Причем явно инициатива шла снизу - украинские власти к памяти Ленина относятся сами знаете, как. Но ведь и российский официоз немногим лучше.

ВЦИОМ в 2 раза занизил популярность Ленина перед 22 апреля

Но те на Украине, кто относится к российской реконкисте положительно видят обоснование этого именно в этом в восстановлении СССР, Советского союза. Не империю же Романовых приветствовать, о которой и не помнит никто. А про СССР все же помнят в старшем поколении, и, как водится, помнят хорошее, а плохое обычно забывается...

И новой власти приходится подыгрывать - все чаще на боевой технике появляются флаги с серпом и молотом, которые у российского начальство никакого восторга не вызывают, но хоть какое-то идейное и моральное обоснование для происходящего нужно...

На Украине все советское запрещено, ну так хоть в пику этому - вот вам Ленин в Геническе!

Кстати, Мариуполь в советское время назывался Ждановым. Луганск - Ворошиловградом, а Алчевск - Коммунарском.

Может, начать с исправления имен?