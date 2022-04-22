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Московский листок

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям учиться летать без GPS

Опубликовано 22.04.2022 в разделе комментариев 1

авария самолет
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям учиться летать без GPS

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS.

Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.

Авиакомпании со своей стороны должны подготовить летный состав к такой угрозе.

При отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств.

Ну что ж, без регламентов уже летаем, без запчастей летаем, пролетим и без GPS.

А там - на честном слове и на одном крыле... И на волах ездить тоже можно.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Умца Умца ЦаЦа написал 22.04.2022 10:44
Глонасс! Куда делся ГЛОНАСС?
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